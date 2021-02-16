«Вакцинагейт»: тайная вакцинация чиновников в Перу стала причиной политического кризиса

Перу, 16 января. Почти 500 высокопоставленных чиновников Перу, включая экс-президента Мартина Вискарру и его жену, тайно вакцинировались от COVID-19 задолго до начала общенациональной прививочной кампании. Полный список 487 чиновников опубликовало итальянское издание La Repubblica.

Согласно документу, который был отправлен генеральному прокурору и в Конгресс страны, бывший перуанский лидер привился еще в октябре 2020 года.

???? #LOÚLTIMO | Lista de los 487 que accedieron a la vacuna de Sinopharm



[Por Wilber Huacasi | @whuacasi]https://t.co/gIy7c1efWr — Política LRepública (@Politica_LR) February 16, 2021

В списке напротив каждой фамилии стоит дата вакцинации и приписка «гость» или «ближайшее окружение» — подобную маркировку, к примеру, получили жена и старший брат бывшего президента. В документе также значится экс-министр здравоохранения Пилар Маццетти, известный общественный деятель Мария Сесилия Блум, сотрудники МИД и другие представители перуанского истеблишмента.

Впервые о скандале, который получил название «Вакцинагейт», заговорили 11 февраля, когда Вискарра подтвердил сообщения СМИ о том, что он с женой тайно привились китайской вакциной Sinopharm.

Первые отставки

На фоне скандала с тайной вакцинацией в пятницу, 12 февраля, ушла в отставку министр здравоохранения Маццетти — законодатели обвинили ее в сокрытии информации. В воскресенье, 14 февраля, пост покинула министр иностранных дел Перу Элизабет Астете — информацию подтвердил действующий президент Перу Франсиско Сагасти. Он пообещал провести расследование и уволить и остальных чиновников, которые оказались вовлечены в скандал.

Реакция общественности

Перуанцы в социальных сетях активно обсуждают «Вакцинагейт», под соответствующим хештегом можно найти сотни постов.

Так, уже создан сайт, на котором пообещали увековечить весь список тайно привитых чиновников.

«Я только что купил домен http://vacunagate.com. Здесь мы разместим список всех чиновников, получивших вакцины. #VacunaGate», — написал предприниматель и дизайнер Николас Кабьесес у себя в соцсетях.

Acabo de comprar el dominio https://t.co/OMXjBE7nFH

Aquí colocaremos el listado de todos los funcionarios que recibieron las vacunas de cortesía. #VacunaGate — Nicolás Cabieses (@nicolascabieses) February 15, 2021

«Помимо вопиющей лжи в адрес страны, серьезным и центральным в ситуации с Маццетти является катастрофический уровень ее менеджмента: мировые рекорды соотношения смертей и зараженных», — считает перуанец Пьер Родригес Алиага.

Y asi es como se sepulta una carrera...



Aparte de la mentira descarada al pais, lo grave y central de Mazzetti es su desastrosa gestion: records mundiales de muertos/infectados. Por eso es INCOMPRENSIBLE ver gente que defendia su gestion a pesar de la evidencia. #Vacunagate — Piere Rodriguez-Aliaga (@PiereBiophysics) February 16, 2021

«В Перу скончались более 300 врачей. После того, как было передано 2000 доз, были вакцинированы 2000 врачей. Это серьезный политический кризис, который затрагивает не только правительство Вискарры, но и нынешнее. Стыдно», — написал экономист и журналист Аугусто Альварес Родрих.

#VacunaGate Han muerto más de 300 médicos. Con 2000 dosis regaladas se pudo vacunar a 2000 médicos. La vacuna para la canciller en enero, en plena negociación de vacunas, es penoso. Es una crisis política mayor que alcanza no solo al gobierno de Vizcarra sino al actual. Vergüenza — Augusto Alvarez Rodrich (@alvarezrodrich) February 15, 2021

Катастрофа с COVID-19 в Перу

В настоящее время Перу является лидером по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек. По состоянию на 16 февраля в стране зарегистрировано 1,23 млн случаев заражения COVID-19, 43 тысячи человек скончались. Власти импортировали около 1 млн доз китайской вакцины Sinopharm, при этом официальную дату начала прививочной кампании постоянно откладывают.