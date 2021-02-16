Дагестан надеется на увеличение финансирования по программе водоснабжения

Махачкала, 16 февраля. В Дагестане планируют направить на строительство объектов водоснабжения более 4,4 миллиарда рублей. В региональном министерстве ЖКХ и энергетики ФАН сообщили, что этих средств не хватит для выправления ситуации в республики, поэтому трансферы из федерального бюджета могут вырасти.

В ведомстве отметили, что деньги выделяются в рамках федерального проекта «Чистая вода», реализуемого по нацпроекту «Экология». Всего по нему российские регионы в течение пяти лет получат 245 миллиардов рублей, Дагестан – более 4 миллиардов.

«Для нашей республики выделяется 4,475 миллиарда рублей до 2024 года. На эти средства мы планируем построить 28 объектов водоснабжения. В 2019 году завершено пять, еще один переходящий возведен в прошлом году. На 2021 год у нас заложено около 915 миллионов рублей для строительства шести объектов», – рассказали в ведомстве.

При этом там признали, что выделенных средств не хватит, чтобы достичь целевых индикаторов госпрограммы – обеспечить качественной питьевой водой практически все население региона. В Дагестане слишком много проблем с соответствующей инфраструктурой.

«Выделенных денег, конечно, не хватит, проблем в области водоснабжения очень много. Это мнение многих регионов страны. Достижение показателей, которые установлены федеральным проектом выглядит затруднительным. Поэтому в настоящее время власти субъектов активно занимаются тем, чтобы обеспечить дополнительное финансирование программных мероприятий», – сообщил собеседник ФАН.

При этом в министерстве с оптимизмом смотрят в будущее. Федеральный центр понимает задачу и принимает меры для ее решения.

«Нас слышат и поддерживают как в Минэкономразвития России, так и в федеральной Минстрое», – подчеркнули в ведомстве.

Обеспечение жителей страны чистой питьевой водой объявлено одним из ключевых направлений нацпроекта «Экология». На территории Дагестана он реализуется с 2019 года.

За последние несколько лет в республике произошли несколько резонансных отравлений водой в разных городах и районах. Последние – в наступившем году в Буйнакске и в селе Арани Хунзахского района. В результате подачи некачественной воды в лечебные учреждения этих населенных пунктов обратились несколько сотен человек, в том числе дети.

Ранее ФАН сообщал, что авария на водопроводе в Дагестане оставила без водоснабжения более 52 тысяч жителей республики. В зону отключения попали почти шесть тысяч домов и 31 социально значимый объект.