Герцоги Сассекские Меган и Гарри готовятся дать большое интервью американской журналистке Опре Уинфри. Супруги расскажут подробности о беременности Меган и поделятся планами на будущее.

В День святого Валентина стало известно, что Гарри и Меган ждут второго ребенка. Пресс-секретарь супругов подтвердил слухи, заметив, что теперь у маленького Арчи будет брат или сестра.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка», — сказал представитель пары.

Малыш станет пятым внуком принца Чарльза и покойной принцессы Дианы. Королева Елизавета II станет прабабушкой, а принц Филипп — прадедушкой, в десятый раз.

В последнее время в Сети появлялись многочисленные слухи о разногласиях Меган и Гарри после отказа от королевского титула и переезда в США. Источники в Букингемском дворце уверяли, что разногласия супругов связаны с разным кругом общения. Ранее Меган решила отдохнуть от своего супруга принца Гарри и сбежала от него в Мексику. Причиной такого неожиданного решения стала ссора с мужем.

Психолог Елена Перелыгина рассказала ФАН, как второй ребенок повлияет на отношения Меган Маркл и принца Гарри. По мнению специалиста, малыш лишь укрепит отношения любящих супругов, которые и так прошли через многое.

«Я их воспринимаю как любящую пару, но довольно необычную. Они прошли через многие испытания. Вполне возможно, что этот ребенок будет для них волшебным шансом воплотить в нем все самое лучшее и соединиться, чтобы продолжать этот интересный союз. Я думаю, что они найдут силы и возможности вернуться от распрей к истинным отношениям. Я верю в их любовь и в то, что у них все получится», — заявила психолог.

При этом психолог считает, что супруги должны решаться на рождение ребенка только в том случае, если у них нет проблем в отношениях.

«Бывает, что между супругами все в порядке, но появилась скука. Люди долго живут в браке, привыкли друг к другу, они связаны, помимо любви, еще заботой о детях. Рождение очередного ребенка еще дополнительно их свяжет, объединит и даст стимул для того, чтобы и дальше продолжать отношения. Если все нормально, то дети еще больше скрепляют брак. Но если что-то треснуло, то укреплять брак при помощи детей — это абсолютный нонсенс. Сначала надо наладить отношения, а потом уже задумываться о детях», — уверена Перелыгина.

Слухи о беременности Маркл появились еще осенью прошлого года. Тогда СМИ утверждали, что ребенок появится в ближайшее время.