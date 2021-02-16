Украинский политолог Ковтун рассказал, как его измазали тортом у входа в «Останкино»

Москва, 16 февраля. Украинский политолог Вячеслав Ковтун в беседе с журналистами рассказал, с чем ему пришлось столкнуться во время пребывания в России и выступления на политических шоу, сообщается в материале «ПолитПазл».

После изгнания из эфира шоу Владимира Соловьева про скандального эксперта долгое время ничего не было слышно. Украинец лишь несколько раз появлялся на российских телеканалах, однако еще год назад было трудно представить какой-либо эфир без его участия.

Российские журналисты в рамках телепроекта «Кто подставил Ковтуна?» узнали у украинского эксперта, как сложилась его жизнь и почему он оказался «не у дел». Рассказал «изгнанник» и о том, какие последствия своей популярности ему пришлось пережить.

Практически каждый эфир с участием Ковтуна сопровождался дикими эмоциями. Несмотря на это, сам украинец старался не затевать драки. Политолог объяснил это тем, что ему не хотелось быть выдворенным за пределы России. Именно поэтому он отвечал на нападки оппонентов лишь в случае реальной угрозы здоровью.

Многострадальный политолог получал оплеухи не только на телевидении, но и в реальной жизни. Один из самых ярких инцидентов произошел с ним у входа в телецентр «Останкино». Тогда Ковтуна измазали тортом. Эксперт признался, что не любит вспоминать такие моменты, уточнив, что в тот день был не готов к столь неожиданному нападению: тогда ему пришлось искать своего водителя среди массы людей и автомобилей, будучи измазанным кремом.

«Много людей, много машин. В этот момент подбежал кто-то сзади и спереди. Я оказался не готов, они сразу же убежали. Никто не взял на себя ответственность. Они были, и их не было. Вот и все. Поэтому тут и обсуждать нечего, можно только гадать, а кому-то делать рекламу я не хочу», — вспоминает Вячеслав Ковтун.

Ранее изгнанник объяснял, почему долгое время не мог вернуться в Россию.