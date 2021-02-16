Ягуар растерзал маленькую девочку в Колумбии, власти объявили охоту

Кубара, 16 февраля. Власти открыли охоту на ягуара, который убил уже двух человек из индейской общины в сельской части города Кубара в Колумбии. О нападениях хищника сообщает издание El Tiempo.

#AlAire #6AM | “La comunidad pide que el Ministerio del Medio Ambiente vaya a la zona y ayude a controlar el jaguar”



Aura Tegria Cristancho, alcaldesa de Cubará, Boyacá https://t.co/kpRkFyX4Qw — Caracol Radio (@CaracolRadio) February 16, 2021

Индейцы из племени ува требуют, чтобы власти приняли срочные меры и нападения ягуара прекратились. Последней жертвой животного стала 6-летняя девочка. 13 февраля ее мать занималась посевами, оставив дочь и сына одних. Когда ягуар внезапно напал на маленькую девочку, ее 8-летний брат попытался спасти сестру, но ему не удалось. Мальчик был тяжело ранен, а тело девочки до сих пор не найдено.

Consternación en Cubará luego que un jaguar matara a una niña y dejara herido a un joven, ambos pertenecientes a un resguardo indígena. La zona permanece en alerta máxima debido a que, de acuerdo con la información suministrada, el animal sigue suelto...https://t.co/uGtXuXhyRX pic.twitter.com/0QSX0zgm7O — BoyacaLEinforma (@BoyacaLEinforma) February 14, 2021

Предыдущей жертвой ягуара стал 18-летний молодой человек, который занимался охотой, когда на него напал хищник. Его тело также не было найдено.

«Такого не случалось уже 40 лет. В субботу ягуар растерзал маленькую девочку, и это произошло всего лишь в двух часах от города, что сигнализирует о том, что он может приближаться к нему», — сообщила мэр Кубары Аура Тегрия Кристанчо.

Мэрия просит помощи у центральных властей

Мэрия Кубары опубликовала заявление национальному правительству о происшествиях и просит незамедлительной помощи. 11 февраля ягуар совершил еще одну попытку напасть на детей шести и десяти лет. Им удалось избежать смерти благодаря помощи взрослых индейцев. Также сообщается о нападениях на крупный рогатый скот.

#Atención | Nuevos ataques de jaguar en el resguardo indígena U'wa.



La alcaldía de #Cubará informó que el pasado jueves 11 de febrero hubo otro intento de ataque a dos niños de 6 y 10 años y dos ataques a bovinos en área a pocos metros de la Misión El Chuscal. pic.twitter.com/EQ39XfQtlf — 7N Noticias (@7NNoticias) February 16, 2021

«Учитывая эту ситуацию, просим Министерство окружающей среды и устойчивого развития, Секретариат по окружающей среде и устойчивому развитию департамента Бокая, а также Автономную региональную корпорацию Оринокии (Corporinoquia) предпринять конкретные действия по защите жизни всех жителей Кубары», — говорится в заявлении мэрии.

Городские власти просят министерство разрешить охоту на ягуара, чтобы предотвратить новые смертельные случаи. Эксперты от Corporinoquia уже посетили местность и установили 15 камер, чтобы узнать больше об ягуаре. На данный момент о животном известно только то, что, судя по всему, это крупная самка весом 90 кг.

«Были найдены следы, принадлежащие ягуару. Так как тела жертв не были найдены, самка, скорее всего, кормит своих детенышей», — отметила Кристанчо.

План охоты на ягуара

Эксперт Corporinoquia Алваро Камачо утверждает, что вместе с командой из трех человек он разработал план поимки и перемещению ягуара. Ожидается, что в течение следующих четырех дней удастся определить его местоположение.

«Поймать ягуара в биологическом коридоре восточного горного хребта будет очень сложно. Индейская община живет на территории, занимающей 220 тыс. га, но с этими камерами мы надеемся, что можно будет получить хоть какие-то зацепки», — заявил Камачо.

Эксперт отметил, что если самка действительно кормит своих детенышей, то возможно, что она убивает всех, кто подходит к ним близко.

Определив местоположение ягуара, команда приступит к поиску и поимке животного. Его планируют временно усыпить и переместить в Национальный природный парк Эль-Тупарро.

Пока ягуар не будет пойман, представители Corporinoquia посоветовали жителям общины как можно больше шуметь и громко кричать, если животное будет приближаться. Кроме того, индейцам не следует оставаться одним и выходить из домов, когда на улице темно.

Альваро Камачо не исключает, что на такой большой территории ягуаров может быть несколько. При этом на скот, по его словам, могли нападать пумы.

В Латинской Америке насчитывается около 64 тысяч особей ягуаров. Примерно 10% из них обитают в Колумбии, в регионах Амазония, Пасифико, Оринокия и Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Это животное находится в Красной книге видов, находящихся под угрозой исчезновения. За последние 100 лет ягуары в Колумбии потеряли более 50% среды обитания, причем только 14% территории, в которой они обитают, находится под защитой государства.