Украина стала мировым лидером по бегству капитала: $230 млрд к 2021 году

Последняя по времени миссия МВФ на Украине закончилась уверенным и вполне предсказуемым провалом. Западные экономисты изучили последние шаги режима президента Владимира Зеленского и уверенно помахали фигой у него под носом, сообщив, что «новых кредитов пока не будет». По мнению киевского аналитика, такое поведение чиновников фонда — «за гранью добра и зла», демонстрация их презрительного отношения к стране. Впрочем, на лучшее отношение Киеву рассчитывать трудно, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

На днях Международный валютный фонд завершил свою «виртуальную» миссию на Украине без особенного результата. По словам клерков МВФ, которые даже не сподобились лично приехать в Киев, «Украине нужно еще многое сделать, чтобы получить очередные транши». В основном условия, выдвигаемые фондом, подразумевают еще большее усиление внешнего влияния в стране.

Среди самых проблемных вопросов — принятие Радой закона «О Высшем совете правосудия» и снятие опасений МВФ по поводу вмешательства властей Украины в работу антикоррупционных органов. Кроме того, чтобы получить очередной кредитный транш, Киеву нужно принять новые поправки в закон «О Нацбанке», уже внесенные в парламент. Наконец, властям придется отказаться от ограничения цен, введенного этой зимой на энергорынке, а также позволить эмиссарам МВФ провести подробный аудит расходов «коронавирусного» фонда.

По мнению экономистов, Украине критически необходимы деньги МВФ — ведь проводить эмиссию гривны или занимать где-то на стороне Запад ей категорически запретил. Действующая программа с МВФ была утверждена в июне 2020-го на полтора года. Пока из 5 млрд долларов обещанного кредита Украина получила лишь один транш в 2,1 млрд долларов. Дальнейшие займы были заморожены «из-за медленных темпов проведения реформ». До завершения программы осталось 11 месяцев, из нее Западом не выплачено почти 3 млрд долларов, но главное — вообще не ясно, когда финансирование возобновится.

Пока правительству хватает ресурсов, чтобы справиться с финансовой нагрузкой, отмечают аналитики, и задержка с выделением транша особых трудностей бюджету Украины в ближайшее время не создаст. Зато большие проблемы могут возникнуть у Киева в третьем-четвертом кварталах 2021-го. В сентябре наступит пик выплат по валютным долгам — Украине нужно будет погасить 2 млрд долларов долга перед Западом. А также покрыть дефицит госбюджета в размере 247 млрд гривен (8,9 млрд долларов).

Как заявил в ходе брифинга в Киеве экономист Алексей Кущ, отказ Запада исполнить собственные кредитные обязательства перед Украиной выглядит чистым издевательством. А внедрение внешнего управления страной, судя по взятым Западом темпам, вскоре может стать тотальным. При этом эксперт напомнил — в украинском информационном поле есть несколько базовых установок, которые тиражируются в массовом сознании.

«Установка первая — никакого внешнего управления нет, это выдумка оппозиции, призванная дискредитировать власть и бросить тень на ее мудрые решения. Установка вторая: внешнее управление — это «нарратив России», который должен дискредитировать в сознании украинцев европейскую интеграцию и действия западных союзников. Наконец, третья установка — да, внешнее управление есть, но это очень даже хорошо, ведь с его помощью удается приструнить внутренних олигархов и коррупционеров, — перечислил аналитик. — Отрицание внешнего управления сродни нежеланию признать наличие «суслика в траве, которого не видно, но он есть». Страна, в которой конституцию уже давно заменили меморандумы с МВФ, которая согласовывает с Западом даже типовые договоры на продажу газа и электроэнергии населению, априори не может отрицать наличие внешнего управления».

При этом, отметил аналитик, украинцы уже семь лет живут в реалиях невротического общества: агрессивного, легко возбудимого и одновременно уязвимого. Состояние невротизма привело к тому, что значительная часть общества поражена «стокгольмским синдромом»: когда жертва под воздействием психоэмоционального стресса начинает испытывать травматическую связь со своим мучителем. Так, многие граждане начинают верить в необходимость «реформирования Украины» по западным лекалам». И даже они уверены в исторической обусловленности их «жертвы»: «Может, хоть дети поживут в Евросоюзе». По мнению экономиста, таких «самообманутых» в стране примерно 15%, их число легко замерить по рейтингу партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Еще один инструмент демонтажа государства — токсичные элиты, которые испытывают к своим менее удачливым согражданам чувство искреннего презрения. Сформировав личные «подушки безопасности», они готовы оправдать самые звероподобные реформы по принципу «чем хуже, тем лучше»: тарифы ЖКХ нужно еще больше повышать, а пенсии — замораживать (или вообще отменять, «в Китае их и вовсе не платят»). Они готовы воевать на Востоке и отдавать Западу государственные долги «до последнего украинца», — пояснил Алексей Кущ. — Это психический «синдром Мюнхгаузена по доверенности», когда родители намеренно причиняют своим детям увечья и способствуют их болезням, чтобы потом «лечить», «заботиться» и получать похвалы от врачей, «какие они хорошие родители». В данном случае роль «врачей» играют внешние кураторы, ведь именно на Западе украинские элиты ищут подтверждения своей легитимности. Такую страну Запад может «брать тепленькой», ведь невротическое общество не способно на интеллектуальное сопротивление. А современный неоколониализм — это результат смысловой и идеологической вторичности той или иной страны».

Кущ напомнил — современные американские социологи определяют неоколониализм как «утрату страной самостоятельности в принятии решений».

«Для нынешнего Запада проводить прямую оккупацию колоний — экономически невыгодно, особенно в информационный век с его открытыми границами. Зато неоколониальные практики реализуются в виде финансового контроля над «заморскими территориями». С помощью долгов, контроля за бюджетной, налоговой и финансовой системами, а также над инфраструктурой и таможней «страны-адепта» реализуется политика внешнего влияния, — заявил экономист. — Также типичный признак финансового неоколониализма — тотальный внешний контроль за Набсоветами госбанков и компаний. А также назначение на топ-должности в Нацбанк и Минфин преданных «креатур Запада». Ключевой момент — создание в стране «двойного правительства»: номинального, для выполнения церемониальных функций, и реального, в виде «монетизированных групп влияния». Это отличная иллюстрация ко всем правительствам Украины за последние семь лет — от [Арсения] Яценюка до [Дениса] Шмыгаля».

Он также отметил главный политический парадокс украинской «партии войны» — политических сил Порошенко, Яценюка, «Голоса», «Самопомощи», части «слуг народа» и так далее. По словам Куща, эти партии являются национальными по форме и неолиберальными по сути. Под их эгидой демонтаж государства происходит в «вышиванках» и под пение гимна Украины. Кроме того, подмена госинститутов происходит и за счет учреждения Западом своих «институций», выведенных за скобки суверенитета, — таких, как НАБУ, САП и так далее.

«В рамках неоколониализма строптивые страны «дисциплинируют» при помощи кризисов. Возвращение к социальной политике воспитывают оттоком спекулятивного капитала, а рост бюджетных расходов — атакой на курс нацвалюты. Стратегическая цель — максимально ослабить существующие механизмы прямой демократии и еще сохранившиеся демократические процедуры в «стране-адепте», превратив выборы в фикцию или медийный фарс. Так, кстати, и случилось на Украине в 2019 году. Достигаются эти цели с помощью МВФ, Мирового банка, контроля над НБУ, торговых соглашений и даже передачи портов в концессию. Еще один инструмент достижения контроля — деполитизированное «правительство технократов», изолированное от демократических механизмов контроля и влияния», — перечислил эксперт.

Экономист Кущ назвал еще целый ряд инструментов, с помощью которых Запад проводит стратегию неоколониализма на Украине. Это навязывание «оборонительных соглашений», создание военных баз и поддержка местных политических «марионеток». А также контроль над экономикой при помощи «долговой удавки», иглы финансовой и технической помощи, ассиметричных условий торговли с ЕС с системой квот и пошлин.

«Одна из целей Запада в нашей стране — деиндустриализация, уничтожение внутреннего бизнеса и десоциализация государства ради экономии бюджетных расходов и направления их на погашение долгов. На выходе в подопытной стране должны остаться лишь сырьевые отрасли и аграрный сектор для обеспечения Запада сырьем и полуфабрикатами и инфраструктурные системы, собирающие ренту с оставшегося бизнеса. А также коммунальная система, собирающая ренту с населения и «вечные» государственные долги под огромный процент. Это классическая африканская схема, где экономические ренты снимаются с населения с помощью платежей за воду и электроэнергию, а с бизнеса — за транспортные перевозки и портовые услуги», — сообщил аналитик.

По его словам, европейцы могут восхищаться Украиной и ее жителями, находить ее «загадочной и экзотичной». Но это примерно такой же восторг, какой был у англичан-колонизаторов при открытии Индии.

«В любом случае Запад воспринимает Украину в лучшем случае как «европейскую Африку». В худшем — как «азиатскую Европу» или «задний двор России», как написали в соцсетях британские десантники во время учений на юге Украины. Между западными группами влияния и местными элитами происходит «обмен любезностями». Первые дают местным «царькам» право владеть на Западе финансовыми и имущественными активами в обход финансового мониторинга. За это «царьки» отдают Западу реальную власть над активами своей страны», — отмечает Алексей Кущ.

Как следствие — по данным мониторинговой организации Tax Justice Network, Украина вошла в десятку государств с самым большим оттоком капитала по состоянию на 2020 год. За 30 лет независимости с ее территории было выведено более 230 млрд долларов, и это без учета «кейса Януковича» и периода президентства Порошенко.