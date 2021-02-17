Илона Броневицкая: Хочу, чтобы моя осень была золотой

Певица, телеведущая, общественный деятель Илона Броневицкая в свой юбилей призналась, что у нее есть желание жить, есть планы и силы, чтобы их воплощать, а паспорт… Его можно и «потерять», просто не заглядывать в него.

Дочь легендарной артистки Эдиты Пьехи и музыканта Александра Броневицкого 17 февраля отмечает 60-летний юбилей. Накануне этой даты певица в беседе с ФАН пофилософствовала на темы счастья, конфликта с возрастом, успеха и жизненных правил.

«Спасибо польским генам»

— Илона Александровна, то, как вы себя подаете на сцене и на телеэкране, убеждает, что вы абсолютно счастливая женщина! Что такое счастье для вас?

— Чем дальше живешь, тем больше понимаешь: счастье — это абсолютно сиюминутное состояние. Это покой, гармония, когда весь мир окрашивается в определенные тона. Вопрос в том, как ты умеешь находить это равновесие, потому что жизнь все время выводит из этого равновесия.

Жизнь — это постоянные проблемы и трудности. И мне это нравится. Если вам вдруг стало трудно их преодолевать, значит у вас есть какое-то определенное нездоровье. Главное — быстро восстановиться.

Я не могу долго грустить, не бываю в депрессии. Спасибо всем: папе, маме, польским генам! Мне кажется, жить в печали гораздо сложнее, чем жить в радости. Я — человек, ищущий равновесия.

— Вам — шестьдесят. Есть ли внутренний конфликт с этой датой в паспорте?

— Конечно, есть, а у кого его нет? Если подразумевать, что «жизнь — это затяжной прыжок», как в мудрой цитате Фаины Раневской, неминуемое продвижение к финалу и чем дольше живешь, тем меньше остается, то ничего радостного в таком отношении нет. Пока я не понимаю, как на это философски смотреть.

Когда люди говорят, что в каждом возрасте есть свои прелести, — ну лукавят же, понятное дело! Живя долго, понимаешь, что прелести были там, но ты их не ценил. Ценить свою молодость в молодости невозможно!

Хочу ли я вернуться в молодость? Нет, потому что хочу быть такой, как сейчас, — понимающей все.

— Есть ли какой-то опыт восприятия возраста, которым с вами поделилась мама?

— Артисты несут на себе миссию давать людям ощущение, что все хорошо. Самое грустное — когда стареют кумиры. Эдита, правда, возраста не скрывала, хотя это чуточку женское кокетство. Она от природы наделена колоссальным жизнелюбием, и спасибо, что люди имеют возможность любить ее долго. Людям это надо.

— Так вы решили начать борьбу с возрастом или нет?

— У меня нет ощущения возраста, вообще никакого! Это что-то надуманное. Есть такие вещи, как сила рук, сила ног, выносливость. Из взрослого возраста я могу вынести только одно наблюдение — стало легче вставать по утрам.

«Я работаю, я востребована»

— Многие согласятся со мной, что с каждым годом вы становитесь только лучше.

— Никто не становится лучше, увы. Но спасибо наследственности, что можно еще ее как-то «поэксплуатировать». Еще работа дисциплинирует, потому что знаешь точно, что если будешь плохо выглядеть, то не возьмут никуда. В мужьях Илон Маск не был замечен (смеется), поэтому я работаю, я востребована.

— Какое главное событие случилось вокруг вашего дня рождения?

— Кто-то из певцов может говорить: «Был ковид, и мы записывали новый альбом». Есть мера востребованности, которая достигнута.

Я — ведущая с тех пор, как меня пригласили вести «Шире круг» году так в 1989–1990-м. Если надо, я — режиссер. Порой веду мероприятия той или иной статусности: от юбилея «Газпрома» на сцене Кремля или Всемирной хоровой олимпиады до «Дня матери» в Московской области или Дня какой-либо важной для всех нас отрасли. Выступаю на концертах с ретро-артистами. Удивительных, интересных проектов не так много, но они есть.

— Ваша большая звездная семья, где практически все — артисты, начиная с бабушек и дедушек и заканчивая уже детьми и внуками, нередко оказывается в фокусе публичного внимания. Сложилось впечатление, что сегодня не Эдита Станиславовна, а вы, ее дочь, — центральная фигура в семье, что на вас — больше всего ответственности. Так ли это?

— Возможно. Хотя Эдита еще нет-нет, а поработает, выйдет на сцену, ее никто не списал на берег. Сын Стас работает активно, но сейчас меньше — ковид. Но считаю, он очень удачно снялся в проекте «Три аккорда».

Стас сложился как артист: держит зал, держит сцену, имеет свой артистический, жизненный опыт. А как вы знаете, то, что нас не убивает, делает нас сильнее…

Дочь Эрика находит выход для реализации как творческая единица, она режиссер, и их творческий союз с братом дает максимальные плоды в плане продуманности.

Внуки — пока не артисты, но не исключено, что ими будут. В феврале у Эрики родилась вторая дочка, маленький такой ребеночек. Вот ничего не было, и потом он появился — и вместе с ним рождается великая любовь, бесконечная, та, которой еще вчера не было… Это и есть чудо.

«Наркотики мы победили»

— Вы — «идеологический» центр семьи и действительно чем-то управляете?

— У нас демократия, никто ничем не управляет. Демократия, переходящая в анархию. Правда, это очень удобно, когда партнерские взаимоотношения и все самостоятельные, а если что-то надо — вместе посоветовались и сделали.

— Ваш дом — это место, где собирается вся семья, или же это просто дом Илоны?

— Часто спрашивают: «А вы собираетесь всей семьей?» Семьи с традициями, когда начистили фамильное серебро и собрались, у нас нет. Но, понимаете, другая жизнь! Видимо, это обусловлено тем, что всегда все были на гастролях. Я своих родителей видела 3% своей жизни.

— Есть ли какой-то внутренний измеритель «удалось — не удалось»? Шкала ценностей, которая становится актуальной в связи с датой?

— Я никогда не отмечаю день рождения. Есть желание жить, есть силы, чтобы жить, есть планы и есть силы, чтобы их воплощать — а в паспорт можно не смотреть (смеется). Отмечать, особенно когда начинают поздравлять, — это труд. Приятно, когда люди тебя помнят, но это все же условности.

— Вы — хозяйка своей судьбы, правильно?

— Каждый человек — хозяин своей жизни, только кто-то находит для себя удобные позиции: мол, ах, я несчастная. Самая распространенная у артистов — позиция непризнанного гения. Я — человек действия: если недовольна, как складывается моя жизнь, беру и улучшаю.

Меня упрекали за то, что я уехала из Петербурга, из такого прекрасного города. Но Москва — город больших возможностей, и я здесь не потому, что замуж вышла. Убеждена, что семейные истории пишутся действительно людьми.

Наркотики были? Да, были, но друзья мои, мы их победили — не каждый может этим похвастаться. Да, мой сын — наркоман с 20-летним стажем в ремиссии, который в реабилитациях помогает другим людям справляться с этой проблемой.

«Революции — не для меня»

— Какую часть вашей жизни занимает деятельность, связанная с зоозащитой?

— Этой сферы как бы не существует для многих людей. Но когда начинаешь узнавать, что там происходит, хочется справедливости. Началось все с того, что несколько лет назад я зашла в свой сельсовет ругаться насчет мусора, а мне рассказали про собачий приют, который хотят сносить. И я включилась. Это то же самое желание, что и наводить порядок и гармонию в чем-то.

Я выступала за внесение в Конституцию РФ поправки об ответственном отношении к животным. Это позволит не только защитить самих животных, но и вывести российское общество на новый уровень отношения к братьям нашим меньшим.

Этим я занимаюсь потому, что у нас не сложилось цивилизованного отношения к животным: безответственные люди как выбрасывали их на улицы, так и продолжают выбрасывать. Сейчас у нас есть два приюта для собак. Хотелось бы, чтобы по улицам бегало меньше собак, и не потому, что их отстрелили, а потому что общество и страна изменились.

— Как вы считаете, должны ли быть политические взгляды у женщины-артистки? Или важнее происходящее в личной жизни?

— Я — патриот, я люблю нашу страну, мы же в ней живем. Реально советский человек, пионер — всем ребятам пример. Вы меня простите, но я так люблю жизнь без новостей, без сотрясения. Революции — это не для меня. Прелесть жизни — когда она имеет восходящее постоянство…

Мне — шестьдесят, и я не хочу новостей. Я хочу, чтобы все оставалось по-прежнему. Я хочу, чтобы моя осень была золотой.