Эпоха шурави: Альгис Микульскис объяснил, почему СССР не проиграл в Афганистане

Операция советских вооруженных сил в Демократической Республике Афганистан, начавшаяся в декабре 1979 года, завершилась выводом войск ограниченного контингента 15 февраля 1989-го. О причинах, следствиях этой войны и о том, почему СССР нельзя называть проигравшей стороной, — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

То, что афганские горы никто и никогда не смог завоевать, — разумеется, миф. Завоевывали. Государство Ахеменидов, Александр Македонский, Селевкиды, бактрийцы, монголы… Другой вопрос — какой ценой эти земли доставались тому или иному захватчику и на какие жертвы шли сами афганцы, сопротивляясь вторжениям извне. Например, пришедший сюда в 1221 году Чингисхан смог добиться победы над войсками Джелал ад-Дина, только применив стратегию геноцида — вырезав 80% населения и превратив цветущую некогда страну в дымящиеся руины.

В новой истории Афганистана тоже «не все так однозначно». Англичане еще в ходе своего первого афганского похода 1838–1842 годов вполне себе посадили на кабульский «трон» свою марионетку Шуджа-Шаха Дуррани. Правда, просидел он там недолго, чуть больше трех лет — и был убит за полгода до того, как английские войска покинули страну, оставив в ней 18 000 убитых и 25 млн фунтов стерлингов.

Так что отметились в Афганистане многие. И только с Россией, а затем и с СССР у афганцев всегда были традиционно хорошие отношения. И даже в ходе «Большой игры» — соперничества между Британской и Российской империями за контроль над Центральной и Южной Азией в XIX — начале XX веков — русские войска не вступали на афганскую территорию.

Так что же привело две страны к декабрю 1979-го и последовавшим за ним девяти с лишним годам войны?

По порядку.

В 1919 году Аманулла-хан объявляет о независимости Афганистана от британской короны, и советская Россия эту независимость признает первой в мире.

1973 год. В стране — военный переворот. Король Захир-шах низложен, власть в Кабуле переходит в руки его родственника Мухаммада Дауда, который объявляет Афганистан республикой, устанавливает авторитарную диктатуру и начинает серию реформ, большинство из которых проваливаются. Потихоньку поднимают голову исламисты, устраивая несколько восстаний. Их пока что успешно давят.

1978 год. 27 апреля техника 4-й танковой бригады окружает президентский дворец в Кабуле, и ровно в 12:00 майор Мухаммад Аслам Ватанджар отдает приказ открыть огонь. К утру следующего дня власть полностью переходит к Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), Дауд и члены его семьи убиты… Апрельская (Саурская) революция заканчивается полной победой восставших, а страна получает новое название — Демократическая Республика Афганистан, ДРА.

Нижеприведенная цитата, взятая из книги генерала-майора Александра Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана», исчерпывающе описывает главную причину всего, что последовало за революцией.

«С самого начала режиму НДПА со стороны Советского Союза стала оказываться всесторонняя помощь и поддержка. И это несмотря на то, что последовавшие после переворота события быстро показали, что в стране фактически стала проводиться линия на установление диктатуры НДПА, вернее ее лидеров. Среди руководителей НДПА не нашлось подготовленных политиков и госдеятелей. Они не обладали опытом и необходимыми знаниями для проведения экономических преобразований и управления государством. Совершить военный переворот оказалось гораздо проще, чем управлять страной. Захватив в стране власть, они посчитали, что главное дело сделано, однако только сказки обычно кончаются пиром. А в жизни после захвата власти главное только начинается».

Главное и началось. Реформы, последовавшие за революцией, вызывали все больше недовольства у духовенства и племенных лидеров. Первые понимали, что новая власть принижает значение ислама в афганском обществе, вторые — что племенное устройство Афганистана не вызывает у руководства НДПА должного пиетета и их власть престает быть чем-то сакральным. Да и земельные наделы стали распределяться не так, как это делалось на протяжении веков.

В общем, 15 марта 1979 года полыхнуло в Герате. Мятеж подавили танками и авиацией, но на следующий день после подавления оказалось, что заговорщики окопались и в гарнизоне Джелалабада. В начале августа контрреволюция подняла голову и в самом Кабуле, где за оружие взялся 26-й полк ВДВ и батальон спецназа… Да еще внутрипартийная грызня между фракциями НДПА «Хальк» и «Парчам» добавляла во всю эту свистопляску дополнительные ноты.

Если кто-то думает, что СССР ввел войска в Афганистан исключительно по прихоти тогдашней кремлевской верхушки — он ошибается. На фоне всех этих вышеописанных мятежей афганское правительство обращалось к Москве за военной помощью около 20 (!) раз. И Кремль всегда отвечал на эти просьбы отказом.

Прославленный летчик Муса Гареев в своей книге «Моя последняя война» вспоминал слова Леонида Брежнева, сказанные им на одном из заседаний Политбюро ЦК КПСС:

«Был поставлен вопрос о непосредственном участии наших войск в конфликте, возникшем в Афганистане. Мне думается, что нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну. Надо объяснить афганским товарищам, что мы можем помочь им всем, что необходимо… Участие наших войск в Афганистане может нанести вред не только нам, но и прежде всего им».

Все пошло под откос 16 сентября, когда генеральный секретарь ЦК НДПА Нур Мухаммад Тараки был свергнут, а затем тайно убит своим учеником и соратником по фракции «Хальк» Хафизуллой Амином.

Пишут, что Амин увлекся марксизмом еще будучи студентом Колумбийского университета, возглавляя в США афганское землячество. Пишут также и о том, что в его рабочем кабинете всегда висел портрет Иосифа Сталина. Так это или нет — судить не берусь. Но политика, которую он повел, оказавшись на вершине афганской власти, говорит, что это скорее всего так. От государственного террора, разгоревшегося в стране и затмившего революционные «подвиги» Тараки, пришли в ужас даже ветераны КПСС, помнившие партийные чистки конца 1930-х годов.

12 декабря 1979 года решение о вводе ограниченного контингента советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан было принято.

Переброска войск началась 14-го числа, когда на аэродром в Баграме, в усиление к уже находившемуся там и охранявшему советскую авиатехнику 111 гвардейскому полку ВДВ, был направлен батальон 345 отдельного воздушно-десантного полка. Но точкой отсчета этой войны считается все же вечер 27 декабря и сорокаминутный штурм дворца Тадж-Бек, по итогам которого Амин был убит советским спецназом.

Был ли тот ввод войск агрессией со стороны СССР? Однозначно нет. Формально наше присутствие там объясняется официальной просьбой правительства Афганистана. А неформально… А неформально — Союзу не хотелось иметь в южных соседях страну, управляемую безумным ультрамарксистом с замашками этакого афганского Пол Пота да еще и, по разным данным, находящимся «на хлебах» у ЦРУ.

Выполнила ли Советская армия поставленные перед ней задачи? Судите сами: политическая система, выстроенная нами в Афганистане, хоть и ненадолго, но пережила своего создателя — СССР — и пала только под ударами исламистов. Которых, кстати, для борьбы с «советским вторжением» выпестовали американцы. Как выяснилось впоследствии — на свою голову.

А армия — задачи выполнила настолько, насколько это вообще возможно в подобной стране. Американцы, вон, торчат там с 2001 года (а могли бы войти и лет на 25 раньше — прямо к советскому «подбрюшью»), а моджахедов так и не повывели.

Резюмируя, скажу только одно: среди самих афганцев «Эпоха шурави» оставила о себе на удивление незлую память. Да, были бои, были жертвы среди мирных жителей, было всякое — война есть война. Но множество людей — моих коллег и не только, — побывав в Афганистане уже в нынешнее время, говорят только одно: русских там помнят и уважают. За то, что они воевали как настоящие мужчины — честно и бесстрашно. Пуштуны ценят воинскую доблесть, пожалуй, как никто в мире! А уважение бывшего врага дорогого стоит.

P. S. «Надо однозначно заявить, что Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году».

Такими словами депутат Государственной думы Николай Харитонов подвел финальную государственную черту под многочисленными спорами об этой войне.