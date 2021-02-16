Находящийся в ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова» актер Михаил Боярский не хотел оставаться в больнице. Об этом рассказали собеседники ФАН из близкого окружения артиста. Звезда театра и кино оказался в больнице накануне вечером, куда его отвезли на скорой.

«Несмотря на плохое самочувствие, которое проявилось вечером 15 февраля, Михаил Боярский не хотел ехать в больницу. Более того, уже после госпитализации артист говорил, что хочет поскорее оказаться дома. Однако медики настояли на всестороннем обследовании состояния здоровья Боярского, поэтому до сих пор он остается в стенах медучреждения», — сообщили близкие актера.

На данный момент диагноз звезде советского кино не поставлен. За его состоянием наблюдают врачи и пытаются выяснить, что послужило причиной ухудшения самочувствия актера. Коронавирус исключили сразу — предварительный анализ показал отрицательный результат.

Также источник Федерального агентства новостей ранее сообщил, что лечением Боярского занимаются те же медики, что «поставили на ноги» актрису Алису Фрейндлих. Она также проходила лечение в Центре имени Л. Г. Соколова от коронавируса нового типа. Сейчас здоровью артистки ничего не угрожает, она идет на поправку дома.

Ранее стало известно о госпитализации российского актера и режиссера Юрия Соломина. Художественный руководитель Малого театра попал в больницу с коронавирусом. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, сам артист чувствует себя хорошо.