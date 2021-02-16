Устроившая скандал жене Николаева Милена Дейнега оказалась злостной неплательщицей

Певица Милена Дейнега, устроившая скандал из-за парковочного места с женой Игоря Николаева, оказалась злостной неплательщицей кредитов и коммунальных платежей. На девушку подали в суд родственники ее погибшего в апреле прошлого года супруга Евгения Самусенко, требуя признать Милену недостойной наследницей. Однако, как выяснил корреспондент ФАН, на «миллионере из телевизора» было не меньше долгов, в том числе и по кредитам.

В ближайшее время 38-летней Милене Дейнеге предстоит два суда, если не считать, что жена Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — тоже собирается идти в суд с иском за незаконно занятую другом Дейнеги подземную парковку. Первый иск был предъявлен еще в марте прошлого года к обоим супругам (Евгений был еще жив) о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, второй — по признанию ее незаконной наследницей.

Кроме того, Милена должна по кредитам 1 050 176 рублей, и 713 рублей — госпошлину по суду. У Евгения долги явно больше: 70 090 рублей — задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Также на «миллионере» висят кредиты в 1 044 176 рублей и 672 739 рублей. Судя по всему, пара неохотно отдавала долги, так что в случае обращения Проскуряковой в суд и выигрыша дела Юлия может и не дождаться денег за пользование ее стоянкой.

Напомним, тело Евгения Самусенко было обнаружено в апреле прошлого года под окнами его квартиры. Однако адвокат семьи опроверг гибель мужчины в результате падения с высоты, заявив, что он умер от сердечного приступа в своем жилище.

Эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев рассказал ФАН, почему обращение Проскуряковой в суд из-за парковочного места может быть бессмысленным.