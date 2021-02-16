Уфолог объяснил, что уничтожило Челябинский метеорит

Десятки тысяч лет назад высокоразвитые цивилизации создали на нашей планете систему защиты от падения на землю опасных небесных тел. Об этом в беседе с ФАН рассказал руководитель уфологической ассоциации Объединения высших офицеров России Валерий Уваров.

В день восьмой годовщины взрыва метеорита в небе над Челябинском эксперт поделился своей точкой зрения на случившееся. По его мнению, в тот день человечество стало свидетелем работы древнего механизма защиты нашей планеты.

«Эта установка уничтожает объекты трех типов. Во-первых, метеориты, несущие опасные бактерии. Во-вторых, небесные тела, которые могут нанести ущерб самой системе. Так как это планетарная структура, ее элементы расположены по всей Земле. В-третьих, крупные астероиды, которые могут привести к эффекту ядерной зимы», — рассказал специалист.

Уфолог рассказал, откуда на нашей планете появился данный защитный комплекс.

«Учитывая многомерность пространства планеты Земля, можно сказать, что на ней живет достаточно много цивилизаций. Просто они находятся в других временных срезах. Порядка 20 тысяч лет назад ряд заинтересованных в судьбе Солнечной системы культур предприняли попытку создания некой системы по отражению внешней космической угрозы», — сообщил собеседник.

В завершение он отметил, что наш дом регулярно сталкивается с угрозами из космоса.

«Каждые 33 миллиона лет солнечная система проходит через метеоритный поток. Именно он и уничтожил основную часть популяции динозавров на Земле 66 миллионов лет назад. Спустя еще 33 млн лет этот поток снова ударил по нашей планете. Наиболее заметной раной после тех событий стал кратер Попигай в Сибири. Он имеет гигантские размеры. Его диаметр составляет 130 км. Та катастрофа сопровождалась излиянием тысяч кубических километров лавы», — пояснил Валерий Уваров.

Ранее Федеральное агентство новостей составило топ-5 самых экзотических версий о падении Челябинского метеорита.