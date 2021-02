Аномальные морозы в Техасе оставили без света миллионы мексиканцев

Мехико, 16 февраля. Аномально холодная погода на юге США привела к остановке мексиканских электростанций. Без света остались 4,7 миллионов жителей Мексики, сообщает El Universal.

This is a “snownado”. This is in Texas—where it’s getting dumped with another snow storms, with frigid temps that it’s causing rolling blackouts because gas pipelines have frozen up & people left freezing in homes. Welcome to 2021 climate change. pic.twitter.com/skIw75kHKU

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в минувшие выходные южный штат Техас накрыла «арктическая волна», в результате которой в штате установились рекордно низкая температура. В Далласе, где температурная норма в это время года составляет 15°C, в ночь на 16 января столбики термометров опустились до -16°C.

The red tinting on this 2 pm satellite image provides an indication of where snow pack existed. It is not often that we see solid snow pack that extends across the entire plains and all the way south encompassing around 80% or more of the great state of Texas! #phwx #txwx pic.twitter.com/SSAZgsvNO6