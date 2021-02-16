Юрист: Иск Проскуряковой в суд из-за парковочного места может быть бессмысленным

Певица Юлия Проскурякова — молодая супруга артиста Игоря Николаева — готова обратиться к адвокатам, чтобы урегулировать свой скандал с певицей Миленой Дейнегой из-за занятого места на парковке. Юрист, эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, почему такие действия Проскуряковой могут быть бессмысленными.

По словам Юлии Проскуряковой, все парковочные места у их дома — частная собственностью жильцов. Занимать их без разрешения нельзя. Однако, с юридической точки зрения, тут есть свои подводные камни.

«В большинстве случаев парковочные места являются долевой собственностью. По-другому этот вид недвижимости никак не оформить, так как нет четких границ. Существует некий порядок пользования парковочными местами. Как правило, это дополнительный внутренний документ», — говорит эксперт ФАН.

По словам Силантьева, хорошо, если человек владеет какой-то частью площади, но без порядка пользования он имеет право ставить машину, где хочет.

«Здесь прежде всего нужно увидеть этот документ, на основании которого определен порядок пользования в данном конкретном помещении. Каким образом оно оформлено. Но, как бы это ни прискорбно звучало, порой именно в таких документах царит беспорядок. Все, что касается внутренних отношений граждан, не имеет для застройщика особого значения», — говорит юрист.

На авансцену звездного конфликта вышли и гневные сообщения Дейнеги от Проскуряковой. Факт занятого парковочного места последняя расценила как оскорбление и специально созданное для хайпа мероприятие. Чтобы наказать правонарушительницу супруга Игоря Николаева готова пойти на крайние меры.

«В таких вопросах все упирается в документ. Человек может предоставить фотографии и видеозаписи в суде, что ставит транспортное средство именно на то самое место, к примеру, уже два года. Может быть тому же Игорю Николаеву дали какую-то отписку, не имеющую юридического веса, к примеру, или на электронную почту прислали, что якобы это место ему присвоено. Но это ничего, с точки зрения права, не значит», — говорит Алексей Силантьев.

По словам юриста, документ, который будет иметь юридический вес, должен быть подписан всеми владельцами. Желательно, чтобы соглашение было нотариально заверено в Росреестре о порядке пользования.

«Если с документами все в порядке, то никаких проблем. Сначала нужно обратиться в полицию, фиксировать нарушение, потом обращаться в суд. Это может затянуться на год или полтора. Нарушителю может грозить штраф. Однако, если человек добровольно согласится убрать автомобиль с чужого парковочного места, то и штрафа, быть может, получится избежать», — объясняет специалист.

Получится ли у Проскуряковой наказать Дайнегу, пока неизвестно. Но Милена настроена категорична и не чувствует себя в чем-либо виновной.