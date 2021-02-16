Наркокартели, ELN и мапуче: почему юг Чили погружается в хаос

Юг Чили охвачен партизанской войной. Продолжаются столкновения между боевыми отрядами индейцев мапуче и местными фермерами. Интендант региона Био-Био потребовал, чтобы центральные власти срочно прислали полицейские подкрепления и военных. Местные правоохранительные органы не справляются с волной насилия, нарастающей с января 2021 года.

Акции протеста сопровождаются перекрытием автодорог и нападениями на грузовики. 3 февраля неизвестные перекрыли трассу Р-70. Радикальные группы подожгли 8 февраля административные здания в городе Вильярика, регион Араукания. А 10 февраля в провинции Арауко сожгли 11 фур.

«Насилие в провинции Арауко: ранен один водитель, повреждено 15 транспортных средств, обстреляны мирные жители, дороги заблокированы, сожжены дома и атакованы линии электропередач», — пишут СМИ.

????????Violencia en Provincia de Arauco: Un conductor herido, 15 vehículos dañados, disparos a civiles, rutas intransitables, casas quemadas y atentado al suministro eléctrico. pic.twitter.com/4rL1iJ35Rn — APRA ARAUCANíA (@aprachile) February 11, 2021

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, кто стоит за нападениями в регионе, и почему правые обвиняют во всем «коммунистических террористов».

Борьба за землю

В ходе волнений нападениям подвергаются даже храмы — 4 февраля в Бороа сожгли приходскую церковь Непорочного зачатия миссии сестер-катехизаторов. Фермеры и водители грузовиков реагируют на атаки радикалов-мапуче демонстрациями и перекрытием трасс в столице региона, городе Темуко.

???????? Esta es la iglesia quemada por terorristas anoche en Boroa pic.twitter.com/rb7KKZrJt7 — APRA ARAUCANíA (@aprachile) February 4, 2021

Новые протесты и нападения совпали с вынесением приговора мапуче Сесару Мильянао, которого обвиняли в поджогах ферм в 2016 году. Его осудили на 9 лет, решение было принято 15 февраля.

Борьба мапуче продолжается уже более 20 лет. Конфликт между индейцами и фермерами уходит корнями во времена Пиночета, когда в 1980-1988 годах его правительство реализовало на землях индейцев план Perquenco. По этому плану общинные земли мапуче, 500 тысяч гектаров, приватизировались и делились между индейцами. Получалось примерно по 6,5 гектара на семью. Получившийся слой мелких фермеров должен был инкорпорироваться в новую неолиберальную экономику, которую активно строил режим генерала.

Денег на реализацию плана постоянно не хватало и хозяйства мапуче разорялись. Новые индейские «фермеры» оказались в проигрышном положении по сравнению с крупными латифундистами и лесозаготовительными компаниями. Вдобавок часть земель была отторгнута во времена Пиночета и оказалась в руках лесозаготовщиков.

Приход к власти демократических правительств после 1990 года ситуацию не улучшил. Лесозаготовительные компании, пользуясь поддержкой властей, продолжали захватывать земли мапуче. Поначалу индейцы пытались протестовать мирно — однако их требования игнорировали, а участников акций сажали. К 1994 году в тюрьмах находилось 144 политзаключенных мапуче.

В 1997 году разразился политический кризис. Корпорация Endesa решила построить на реке Био-Био гидроэлектростанцию Ralco. Затоплению подлежали земли мапуче, которые жили рядом с будущей ГЭС и отказывались покидать территорию.

Мапуче считали, что их земли защищает принятый в 1993 году закон N19253. Президент Чили Эдуардо Фрей считал иначе — территории затопили, индейцев выселили. А не согласных с решением президента чиновников из правительственного агентства CONADI, занимающегося развитием коренных народов Чили, уволили.

Лесозаготовительные компании начали применять новую тактику: они поджигали небольшие участки леса на своей территории, ломали лесную технику, а потом сваливали эти действия на мапуче. Особенно этим прославилась компания Mininco, чей грузовик во время индейских протестов в марте 2000 года насмерть задавил мапуче Аларкона Пенью.

Огонь в помощь

В феврале 1998 года наиболее радикальные группы среди мапуче создали Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) — левонационалистическую организацию под руководством Эктора Льяйтула Каррильянки. САМ стал требовать возврата отторгнутых у индейцев земель, а также автономии мапуче вплоть до отделения от Республики Чили. Ненасильственное сопротивление и петиции сменили поджоги ферм, уничтожение лесной и сельскохозяйственной техники, убийство полицейских и захват правительственных зданий. Эскалация конфликта шла по нарастающей.

В 2002 году верхушка САМ, восемь человек, была осуждена в соответствии с новым антитеррористическим законом. На какое-то время это остудило радикальные группы мапуче, но с 2012 года конфликт индейцев с властями начал выходить на новый уровень. В 2016 году радикалы устроили 15 поджогов церквей в регионе Араукания. Одновременно с этим продолжались акции по самозахвату земель фермеров и поджогов их собственности и техники. Несмотря на сопротивление, уже к 2010 году мапуче лишились 140 тысяч гектаров земли.

Для подавления вероятных волнений мапуче 28 июня 2018 года власти создали специализированное полицейское подразделение. Подготовка его членов происходила в Колумбии, из-за чего в чилийской прессе оно получило название «comando Jungla». Подразделение отличилось жестокостью при подавлении выступлений мапуче. 14 ноября 2018 года во время спецоперации полицейские из comando Jungla убили мапуче Камилло Катрилланку, едущего по своим делам на тракторе. Это спровоцировало общенациональные протесты.

Эпидемия COVID-19 только подхлестнула выступления мапуче, бедность среди которых доходит до 40% населения. С мая 2020 года мапуче буквально подожгли регион.

Араукания против «коммунистов и наркокартелей»

Власти Чили воспринимали мапуче как проблему, которую можно решить либо ассимиляцией индейцев, либо их истреблением. Лишь во время правления левого президента Мишель Бачелет в 2014-2018 годах были предложены поправки в Конституцию Чили, которые закрепляли за мапуче культурную и ограниченную политическую автономию.

Но приход к власти в марте 2018 года нынешнего президента Себастьяна Пиньеры, избранного от правой коалиции «Чили, вперед!», заморозил эти инициативы. Его программа была направлена на полную ассимиляцию индейцев.

Мапуче жили на этой земле еще до прихода инков. Теперь правая пресса начала трактовать их политические акции как подрывные действия. Эктора Льяйтула Каррильянку, лидера САМ, до сих пор обвиняют в связях с чилийскими левыми группировками Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) и Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMPR), которые запомнились вооруженным сопротивлением режиму Пиночета. После падения диктатуры в 1990 году они постепенно прекратили любые силовые акции. Основанием для обвинений послужило то, что во времена своей молодости Каррильянка состоял в них. Однако уже в начале 1990-х годов он разорвал связи со своими левыми товарищами, чтобы полностью посвятить себя интересам мапуче.

Каррильянке так же припоминают поездку в декабре 2018 года в Венесуэлу, где он фотографировался с местными лидерами. Среди них был Диосдадо Кабельо, которого правая пресса считает одним из создателей Картеля Солнц.

La CAM reunida con el jefe del Cartel de los Soles. pic.twitter.com/AL7yOJZ5XP — Patricio Fugellie I❤️???????? (@Patofugellie) June 22, 2020

Кроме того, активистов мапуче обвиняют в сотрудничестве с колумбийской левой группировкой ELN. Ультраправое издание Semana в Колумбии опубликовала выдержки из документов, которые якобы были обнаружены на компьютере убитого 25 октября 2020 года лидера ELN Андреса Лондоньо, известного под позывным «Уриэль».

«Еще одна папка, найденная среди 2 млн файлов Уриэля, содержит очень важную информацию об интересах ELN в Чили и Аргентине, странах, внутри которых у ELN есть связи, согласно найденным сообщениям», — пишет Semana.

Otra carpeta encontrada entre los 2 millones de archivos de Uriel contiene información de alto valor sobre los intereses del ELN en Chile y Argentina, naciones donde tienen enlaces, a juicio de los mensajes encontrados. #LosPlanesDeUriel → https://t.co/nQsJCYNL8I pic.twitter.com/p2T9lLP1oi — Revista Semana (@RevistaSemana) January 31, 2021

В документах якобы описываются связи между ELN с MIR и FMPR. И то, что Эктор Каррильянка когда-то в них состоял, служит достаточным поводом заявить о возможных поставках оружия и денег от левых радикалов Колумбии через посредников непосредственно мапуче.

Те же «файлы Уриэля» в Semana использовали, чтобы обвинить в связях с боевиками-леворадикалами кандидата на президентских выборах в Эквадоре Андреса Арауса. Из-за случайного крика птицы дальнейшая кампания против него развалилась.

Однако наиболее жесткие обвинения индейцев исходят от выходцев из фермерских организаций региона Араукания. Согласно им, мапуче оказываются втянутыми в заговор против Чили, организатором которого является Куба.

«Есть доказательства связей САМ с представителями Кубы, Венесуэлы, колумбийской FARC и перуанской Sendero Luminoso. Террористические атаки на фермеров и лесозаготовительные компании в регионе финансируются с продажи наркотиков», — заявила Глория Навейлан, экс-спикер фермерского союза провинции Мальеко, политический лидер ультраправой группы APRA.

Противники мапуче обвиняют их в наркотрафике через Анды, приводя инцидент в городе Темукуикуи. 7 января 2021 года там в была проведена полицейская операция, в ходе которой было изъято 40 кг и 1277 кустов марихуаны, семь единиц оружия и 12,3 млн долларов наличными.

????ACTUALIZACIÓN Incautación en droga, dinero, armas y municiones en comunidad Temucuicui de #Ercilla :

▪️ 1.277 plantas de marihuana

▪️ 40 kg de marihuana procesada

▪️ $12.320.640 en efectivo

▪️ 7 armas de fuego

▪️ 148 municiones de distinto calibre pic.twitter.com/vo3QYiDdwU — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) January 8, 2021

Восемь индейцев мапуче были арестованы полицией. При этом они успели застрелить инспектора Луиса Бальказара, члена оперативной группы, проводившей рейд.

Заговор или координация между организациями мапуче, наркокартелями, кубинцами или ELN не были обнаружены. Но депутаты от правящей в Чили правой коалиции, например Мигель Мильядо, настаивают на этих обвинениях.

Заговор арауканских полицейских

Однако полицейские отчеты, к которым получило доступ расследовательское издание CIPER, рисуют совсем другую картину. Заговор сознательно фабриковался силовыми структурами Чили. Многие представления правых растут из расследования, которое проводилось после провальной для полиции операции «Ураган».

В начале 2017 года глава полиции Чили генерал Бруно Вильялобос создал спецподразделение разведки (UIOE), которое должно было заниматься исключительно расследованием деятельности мапуче в южных регионах страны. Во главе него встал генерал Гонсало Блу. За полгода его деятельности по обвинениям в поджогах, нападениях на фермеров и захватах земли было арестовано 190 человек. Но выступления мапуче это не остановило.

Поводом для начала операции «Ураган» стало расследование нападения и поджога 29 грузовиков компании Sotraser, которое произошло рядом с городом Сан-Хосе-де-ла-Марикина в регионе Лос-Риос неподалеку от границ Араукании 28 августа 2017 года.

Обвинили двух людей, один из которых, Патрисио Антиага, был ранее задержан полицией и сидел во время преступления под домашним арестом. Не удовлетворившись этим, генерал Гонсало Блу, в тот момент курировший расследование, решил использовать данные, которые собрал полицейский IT-консультант Алекс Смит.

Смит использовал для их сбора написанные им программы Antorcha и Tubicación. Первая якобы позволяла перехватывать телефонную переписку, а вторая отслеживала геолокацию телефона. Собранные данные легли в основу полицейских отчетов, на основании которых 23 сентября 2017 года началась операция «Ураган». Аресты проводились одновременно в регионах Био-Био, Араукания и Лос-Риос. Восемь лидеров мапуче, включая Эктора Лльяйтула Каррильянку, обвинили в создании террористической организации, которая стояла за нападениями на фермеров и уничтожением техники.

Однако переданное в суд дело развалилось через полтора месяца. Даже прокуратура сомневалась в достоверности улик. Все восемь обвиняемых мапуче были оправданы.

11 декабря 2017 года улики и содержимое телефонных переговоров были переданы независимым экспертам. Выяснилось, что все они подделаны. В феврале 2018 года началось судебное разбирательство, а против полицейских, и в особенности против генерала Гонсало Блу и аналитика Алекса Смита, были выдвинуты обвинения в подделках улик и препятствовании отправлению правосудия.

Выяснилось, что 23 сентября 2017 года капитан полиции Леонардо Оссес по приказу генерала Блу послал на email Алекса Смита файл Llaitul.txt. Утром 24 сентября 2017 года изъятый у Льяйтула Каррильянки телефон вышел в интернет с помощью внешнего 3g модема. Переданный Смиту файл был сохранен на телефоне обвиняемого под названием text.txt. По непонятным причинам Смит не стал удалять его. После этого аккаунт Карриланки в WhatsApp был взломан. Содержимое файла было внедрено в его переписку. Похожая операция была проделана с телефонами еще двух обвиняемых, на которых были установлены мессенджеры WhatsApp и Telegram.

На суде выяснилось, что кроме операции «Ураган» полиция Араукании запустила в ноябре 2017 года операцию «Анды». Целью было связать чилийские и аргентинские левые группы MIR и FMPR с движением мапуче, в первую очередь с Эктором Каррильянкой. Генерал Гонсало Блу и в этом случае курировал операцию, а улики, переписку и геолокацию телефонов подделывал все тот же Алекс Смит.

Ситуация облегчалась тем, что не надо было изымать и взламывать телефоны обвиняемых. Достаточно было просто подшить в отчет выгруженную из программы Antorcha переписку между членами левых групп, в которых упоминался бы трафик оружия через Анды и его конечный получатель — Карриланка.

Маршрут трафика оружия Смит буквально рисовал на коленке. Данные о перемещениях контрабандистов он якобы получал из программы Tubicación, которая считывала геолокацию их телефонов.

Как выяснили привлеченные судом эксперты, если программа Antorcha оказалась не способна перехватывать сообщения, то программа Tubicación даже не существовала в работающем виде. О чем Смит вполне откровенно заявил на суде.

Очередное заседание суда по этому делу было отложено 28 января 2021 году. Для Алекса Смита все может закончиться 21-м годом заключения.

Как оказалось, все свидетельства связей между MIR, FMPR и мапуче были выдуманы полицией, а доказательства преднамеренно сфабрикованы. Контрабанды оружия и денег через Анды для нужд мапуче также не существовало.

Выступления мапуче продолжаются. Их требования мало поменялись за последние десятилетия — возвращение отторгнутых земель, освобождение заключенных активистов, прекращение полицейских преследований. И пока власти Чили не начнут решать их проблемы, нет никаких причин считать, что выступления прекратятся сами собой.