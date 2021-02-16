Онищенко рассказал об унижении Китаем комиссии ВОЗ, искавшей следы COVID-19 в Ухане

Депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко объяснил, почему по вине США инспекторы ВОЗ не сумели получить в Китае исчерпывающие данные о происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19.

Ранее стало известно, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остались недовольны результатами миссии в Ухань, где эксперты искали следы происхождения COVID-19. Представители ВОЗ насчитали в Китае 13 штаммов коронавируса, но они считают, что предоставленные им китайской стороной данные по меньшей мере неполны.

По словам главы международной экспертной группы ВОЗ Питера Бен Эмбарека, Пекин предоставил экспертам данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в конце 2019 года, и что эти показатели могут быть сильно занижены. По мнению комиссара ВОЗ, в декабре 2019 года в Ухане по меньшей мере тысяча человек была заражена тринадцатью разными штаммами COVID-19. При этом инфекция распространялась не только с местного рынка, как утверждалось ранее, но и из других мест.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, академика РАН Геннадия Онищенко, в том, что Китай унизил инспекторскую группу ВОЗ, отказав ей в доступе к важной информации, виноваты США. Дело в том, что еще в 2001 году Вашингтон под надуманным предлогом фактически вышел из КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которую также называют Конвенцией о биологическом оружии). Тем самым была сорвана выработка механизма контроля за исполнением положений КБТО.

«На самом деле штаммов нового коронавируса выявлено больше 30, а не 13, как указали инспекторы ВОЗ. Но нам важнее разобраться со штаммом, который преодолел межвидовой барьер между животными и человеком, на сегодня это главное, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Что касается ситуации с комиссией ВОЗ, то американцы наступили на те же грабли, о которых мы с вами неоднократно говорили. Напомню, после 11 сентября [атаки на башни-близнецы в 2001 году], воспользовавшись утечками спор сибирской язвы из собственной военной лаборатории, США фактически вышли из КБТО. Механизма контроля за соблюдением договора сегодня просто нет. И сейчас — это исключительно добрая воля китайцев, «хочу — не хочу». Они вольны пускать куда-то инспекторов ВОЗ, или не пускать. Кстати, кроме посещения лабораторий, этим инспекторам нужно было получить всю документацию по исследованиям коронавируса, а им ничего не предоставили. При этом китайцы, поставив ВОЗ в унизительное положение, полностью в своем праве. Пока нет юридически значимого механизма для работы ВОЗ, никто никому ничего не обязан. А высказывать можно все, что угодно».

Да и сама группа ВОЗ работает довольно странно, говорит Онищенко.

«Каждый высказывает свою теорию происхождения COVID-19, а потом ее публично обсасывает. Что касается штаммов SARS-CoV-2, то в природе их, конечно, больше тринадцати. Но нас, повторю, сегодня интересует штамм, который циркулирует среди людей. Все остальное — это отложенные задачи, которые должны решаться в рамках контроля за биологическим и токсинным оружием. Когда в конце прошлого года был московский саммит АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества), там этот вопрос обсуждался. И тогда же был принят документ, в котором прописано, что единственным механизмом контроля в подобных вопросах должны быть положения КБТО. На это вся надежда. Все остальное пока больше похоже на любительство, и виноваты в этом именно Соединенные Штаты», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, который считается «родиной» SARS-CoV-2, 14 января. Они побеседовали с пациентами, а также попытались проверить версию об «утечке» коронавируса из местной лаборатории. На прошлой неделе экспертная группа подвела итоги работы в Ухане, указав, что, вероятно, к человеку вирус попал от промежуточного переносчика. Кроме того, комиссия ВОЗ сочла маловероятной версию об искусственном происхождении COVID-19.

На 16 февраля в мире зафиксировано 109 млн случаев заболевания COVID-19, скончались 2,41 млн человек с подтвержденным заражением коронавирусом.