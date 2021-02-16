Режиссер Дмитрий Губарев: В кино «Спасите Колю!» с Нагиевым нет ни одной пошлой шутки

Режиссер Дмитрий Губарев заявил ФАН, что Дмитрий Нагиев настолько верно воплотил в новом фильме образ военкома, что в это поверили даже дети настоящих военных офицеров.

Губарев в эксклюзивном интервью рассказал, о чем его новая комедийная кинокартина «Спасите Колю!», которая 18 февраля выйдет в России в широкий прокат.

— Дмитрий, о чем фильм, почему люди должны пойти в кинотеатры и посмотреть его?

— Наш фильм о любви, в нем нет ни одной пошлой шутки!

— Даже несмотря на то, что среди исполнителей есть Дмитрий Нагиев, чьи герои нередко шутят, как говорится, на грани?!

— Нет, у нас совсем другое кино! Все отметили во время предпремьерного показа, который состоялся 11-го февраля, что это комедия без комикования, это настоящая человеческая история. И в то же время смешная, потому что с нами всеми в обычной жизни все равно приключаются какие-то достаточно смешные вещи.

Этот фильм — о любви отца к дочери, о любви между людьми, о дружбе между людьми, о том, что мы все — родители, которые трясутся над своими детьми и не хотят их отпускать (смеется).

— Как вам работалось с Нагиевым, сыгравшим главного героя?

— Да, главный герой у нас Дмитрий Владимирович, и работалось с ним как всегда легко, потому что мы с ним уже не в первый раз…

— Конечно, у вас же ранее был весьма популярный телесериал «Физрук»!

— И он тоже. В общем, мы долго думали, какой бы еще проект сделать, и вот, наконец-то, сняли в прошлом году «Спасите Колю!». Дима позвонил мне и сказал, что есть такая прекрасная история, и он верит, что из этого может получиться хороший фильм. Сценарий мне тоже понравился.

Мы, в первую очередь, снимали кино для зрителя, и я изначально ставил такую задачу — картина будет для широкого проката.

На тот самый предпремьерный показ я позвал своих друзей — еще со школьной поры. Это абсолютно простые люди, никакие ни селебрити, ни критики, это люди, с которыми мы в детстве смотрели фильмы в кинотеатрах.

— И каковы их впечатления?

— Им картина очень понравилась, при этом они самые что ни на есть непредвзятые и настоящие, скажем так, зрители. Поэтому я как-то абсолютно уверился, что широкому зрителю наше кино обязательно понравится. Мы все найдем в нем себя и своих близких.

Кстати, Дмитрий Владимирович настолько точно воплотил образ военкома, что присутствовавшая на премьере знакомая, у которой папа морской офицер, просто сидела и говорила: «Это же мой папа, это же мой папа, он так себя и ведет!»

У нас все очень по-настоящему, мне кажется.

— Так понимаю, что у вас есть и еще один любимый актер — Владимир Сычев? Он тоже снимался, в частности, в «Физруке».

— Владимир сыграл во всех моих фильмах, за исключением разве что одного, причем я там не режиссер, а креативный продюсер («Вне зоны доступа», фильм на широкие экраны еще не вышел. — Прим. ФАН).

Все знают этот прекрасный тандем — Дмитрий Владимирович и Владимир Владимирович, они давно сработались вместе. Сычев — тоже мой большой друг, и, конечно же, как только я получил сценарий, то сразу позвонил ему.

А еще я пригласил Нонну Валентиновну Гришаеву, которая, поверьте мне, триумфально вернулась на большие экраны, потому что она не снималась несколько лет. Когда я позвал Нонну в эту картину, она с большим удовольствием согласилась. Мне кажется, у нас получилась очень трогательная героиня в ее исполнении.

Гришаева, кстати, у нас еще и поет! Поет просто прекрасно!

В общем, наш фильм о настоящих людях, которые попадают в забавные ситуации. Это очень трогательная история.

Фильм «Спасите Колю!», чей слоган звучит так — «От любви не откосить», рассказывает о жизни, в частности, студентки Марии Матушкиной, чей отец Михаил Иванович, вырастивший ее в одиночку, работает военкомом.

По этой причине практически каждый парень, который оказывается рядом с его дочерью, вскоре отправляется по призыву в армию, чтобы служить в самых дальних уголках России.

Понятно, что Мария уже не сможет все это долго терпеть, и происходит столкновение характеров, причем в день юбилея Матушкина…

Картину снял Дмитрий Губарев, в активе которого такие проекты, как «Физрук», «Улетный экипаж-2» и «Тень звезды». Еще в числе его работ документальные фильмы, посвященные кинооператору Павлу Лемешеву, актрисе Татьяне Самойловой и актеру Сергею Никоненко.

Кроме Дмитрия Нагиева, Владимира Сычева и Нонны Гришаевой роли в кинокомедии также сыграли Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин, Алексей Золотовицкий, Галина Польских, Юлия Франц, Раиса Рязанова и другие.

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