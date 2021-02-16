За продуктовой помощью в период пандемии обращались состоятельные дагестанцы

Махачкала, 16 февраля. Весной 2020 года, в период острой фазы распространения коронавируса в Дагестане, продуктовая помощь оказывалась не всегда тем, кто в ней действительно нуждался. Об этом ФАН рассказал председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи Рашид Абдуллаев.

По его словам, в апреле и мае 2020 года созданный в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» колл-центр принял около двух тысяч заявок от жителей региона, нуждавшихся в доставке продовольственной помощи. Для этого была создана специальная база, которая пополнялась за счет благотворительных фондов.

«В Дагестане тогда функционировало несколько горячих линий, но в начале апреля мы совместно с Минмолодежи республики запустили свою. У нас была единая база по оказанию продовольственной помощи малоимущим, предоставленная благотворителями и органами государственной власти. Ежедневно к нам поступало по 150–200 звонков. За два месяца мы тогда приняли и обработали около двух тысяч заявок», – рассказал Абдуллаев.

При этом он признал, что помощь в тот период получали не всегда те, кто в ней реально нуждался. В тот период было сложно сформировать соответствующую систему контроля.

«Мы не имели возможность инспектировать материальное состояние всех тех людей, которые к нам обращались. Мы не всегда знали, могут ли они сами приобрести продукты, или действительно нуждаются в таких наборах. К сожалению, был процент людей, которые звонили и жаловались, что им не привозят продовольствие. Они звонили, несмотря на то, что не нуждались, их даже можно было назвать состоятельными. В то же время часть неимущих не получила эту помощь. Такое было, и это стоит признать», – поделился собеседник ФАН.

Весной 2020 года в Дагестане сложилась сложная обстановка с распространением коронавирусной инфекции. Темпы прироста количества больных были одними из самых высоких по стране. Тогда же на базе региональных ряда региональных структур были созданы логистические центры, где аккумулировались все пожертвования и далее распределялись в качестве гуманитарной помощи. Всего поддержку получили более 230 тысяч семей. Отдельно из логистического центра акции «Мы вместе» продовольственные наборы были направлены около 33 тысячам ветеранов, инвалидов и малоимущих граждан.

Ранее ФАН сообщал, что после вмешательства прокуратуры Дагестана до медиков, работающих с COVID-больными пациентами, было доведено более 23 миллионов рублей стимулирующих выплат. Всего были восстановлены трудовые права свыше тысячи работников лечебных учреждений.