Эксперт объяснил, почему Европа в «шоке» от российской вакцины «Спутник V»

Если перед Европейским агентством лекарственных средств (EMA) не будет стоять политического заказа на российскую вакцину, то в скором времени «Спутник V» будет признан на общеевропейском уровне. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Шок Европы

Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung заявил о «шоке», который испытала Европа от российской вакцины «Спутник V». Как считает автор статьи, Запад изначально скептически воспринял информацию о том, что РФ первая в мире произвела препарат против коронавирусной инфекции. Это произошло из-за сложившихся в Европе стереотипов о стране.

Однако Россия «преподносит миру слишком много сюрпризов», чтобы культивируемое в Европе и США представление об «отсталости» продолжало существовать. Это касается не только современных вооружений, но и других сфер, включая медицину.

«Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений», — пишет он.

Европа может признать «Спутник V»

По словам Евгения Валяева, можно достаточно точно зафиксировать, какие этапы проходила российская вакцина «Спутник V», преодолевая негативные стереотипы. Эти стереотипы нельзя назвать проявлением русофобии, так как и сами российские граждане сначала крайне настороженно относились к отечественному препарату. Иностранцы тем более должны были проявить скепсис, когда услышали, что Россия закончила работу над вакциной в столь сжатые сроки.

«В начале декабря 2020 года вышел пресс-релиз о начале сотрудничества AstraZeneca с российской стороной в лице НИЦ имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Стороны договорились о запуске совместной программы, в которую войдут не только совместные исследования, но и работа над общим продуктом — препаратом, собранным из российской и оксфордской вакцин от коронавируса. Это сотрудничество выгодно обеим сторонам, так как шведско-британская компания расширит портфель препаратов, а российская сторона за счет этой коллаборации улучшит свою репутацию», — пояснил Евгений Валяев.

По его словам, сообщение о сотрудничестве с AstraZeneca стало достаточно важным, чтобы мировое сообщество, особенно на Западе, стало относиться к «Спутнику V» серьезнее. Но в мировых СМИ продолжали выходить скептические оценки российской вакцины — хотя даже в них критике подвергалась больше этическая, а не научная часть.

«Критиковали излишнюю спешку России по выводу вакцины на рынок. Западные СМИ писали, что российское правительство ставит на своих гражданах эксперименты, ведь клинические испытания любых медпрепаратов должны занимать не меньше года. Это требование для мирного времени точно не подходило для пандемии, с которой столкнулся весь мир. Другие комментаторы не верили в эффективность и безопасность вакцины. Следующим шагом для завоевания мирового авторитета стала работа с престижным международным медицинским журналом Lancet, в котором выходили публикации о «Спутнике V». Первая публикация, вышедшая в сентябре 2020 года, вызвала много споров. Некоторые западные ученые требовали доступа к большему числу данных и обвиняли российских разработчиков в фальсификации клинических испытаний, пытаясь приклеить на российскую вакцину ярлык «кандидата в вакцины». Российская сторона не стала тонуть в спорах с критиками, а продолжала работу по продвижению вакцины не только на российском рынке, но и на международном — в тех странах, с которыми у России существует нормальный дипломатический фон. Аргентина, Венесуэла и Боливия оказались в числе первых стран, которые зарегистрировали российскую вакцину», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт напомнил, что западным странам мешали не только предрассудки, которые формировали образ России как суровой страны с ракетами, но и текущий политический фон. При таком негативном фоне сложно выйти на белом коне и заявить, что ты готов всех спасти, — тебе все равно не поверят. Но к этому нужно относиться спокойно, ведь у Запада и без «Спутника» есть три своих вакцины — от Moderna, от AstraZeneca и Oxford, а также от Pfizer и BioNTech. Именно Запад не испытывает проблем с вакциной, тем более что сроки появления и регистрации западных вакцин и «Спутника V» примерно одинаковые.

«Сами препараты отличаются друг от друга процентами эффективности, сроками и условиями хранения, а также ценой. Совокупно российская вакцина выглядит точно не белой вороной в этой компании, так как по соотношению цена-качество «Спутник V» должен будет пользоваться спросом не только в странах второго и третьего мира, но и в небогатых странах Европы. В начале февраля 2021 года в The Lancet вышла статья о третьей фазе испытаний российской вакцины, в которой кроме высокой эффективности препарата в 91,6% рассказывали и о других деталях исследования, доказывающих ее безопасность. Эта статья окончательно подвела черту под спорами о статусе «Спутника V» как «кандидата в вакцины». После этой публикации сообщения о начале регистрации вакцины стали появляться в разных частях света почти ежедневно. В Европу заход начали через Венгрию, которая часто демонстрирует Брюсселю свою независимость неплохими отношениями с Москвой», — рассказал Евгений Валяев.

По мнению эксперта, чтобы «Спутник V» признали в ЕС, нужно будет поработать с EMA, предоставив им дополнительные данные об исследованиях. Если перед агентством не будет стоять политического заказа на российскую вакцину, то в скором времени «Спутник V» будет признан на общеевропейском уровне. Это не будет означать, что за вакциной в ЕС выстроиться очередь, но для международного авторитета это будет еще одним важным шагом.

«Сложно представить, чтобы вакцину на государственном уровне закупали те европейские страны, которые традиционно настроены антироссийски. Польша и Швеция, Украина, Литва и Латвия вряд ли пустят на свои рынки российскую вакцину, а богатые страны ЕС будут больше работать с западной тройкой вакцин. Но в Европе остаются страны, с которыми Россия может работать для продвижения своего продукта — кроме Венгрии, это Греция, Сербия и Республика Сербская, БиГ. Повторюсь, что концентрировать силы на Европе не имеет смысла. Южная Америка, Ближний и Средний Восток, Азия — много рынков, на которых «Спутник V» может занять свое место», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт обратил внимание, что на данный момент Россия пока не нарастила объемов выпуска вакцины, чтобы обеспечить международный спрос, но это будут преодолевать путем децентрализации производства — выпускать вакцину могут начать даже в Белоруссии. Также «Спутник V» ждет пополнения в лице лайт-версии прививки, которая будет однофазной, что упростит ее распространение.

Последние стадии исследований проходят еще две российские вакцины — «Эпиваккорона» и «Ковивак», поэтому у российских граждан скоро будет выбор. Как эти вакцины буду делить международное направление, пока не совсем ясно. Скорее всего, скажется мощный пиар «Спутника V», который и закрепит за собой статус главной российской вакцины.