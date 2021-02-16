Экс-депутат Рады: Украина оправдывает закупку электроэнергии у России холодами

Украина была вынуждена осуществить закупку электроэнергии у России из-за угрозы веерных отключений электричества, но при этом Киев выступает против импорта электроэнергии из России, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

В Министерстве энергетики Украины напомнили, что Киев был вынужден купить электроэнергию у России из-за холодов.

«Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», — объяснил Витренко.

В Киеве сообщили, что Украина работает над тем, чтобы объединиться с энергосистемой ЕС и не зависеть от поставок из России и Белоруссии. По словам Витренко, Украина планирует присоединиться к энергосистеме ЕС к 2023 году, но для этого нужно много работать.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в комментарии ФАН усомнился, что Украина была вынуждена закупать электроэнергию у России из-за холодов. По его мнению, причиной стала деградация энергосистемы Украины.

«Холода здесь совсем ни при чем. Проблема заключается в том, что по объему электроэнергии, которую вырабатывала Украина, она скатилась на уровень 1972 года. Если сравнивать с 1991 годом, выработка электроэнергии сократилась в два раза. Проблема не в холодах, а в том, что идет процесс деиндустриализации и деградации страны», — заявил политик.

Экс-депутат подчеркнул, что в энергетическом плане Украина самодостаточная страна — у нее есть 15 энергоблоков атомных станций, масса генерирующих компаний, которые способны выработать достаточное количество электроэнергии. Однако экономическая политика, которую проводят сегодня власти, не соответствует интересам Украины.

«В таких условиях объемы электроэнергии будут сокращаться. Для меня нет ничего удивительного в том, что Украина закупает электроэнергию в Белоруссии и России. Все системы насколько взаимосвязаны, что компенсировать это на данный момент они не будут. Они закупали и будут закупать электроэнергию до тех пор, пока будет проводиться такая политика внутри страны», — уверен бывший депутат Рады.

Кроме того, Килинкаров оценил шансы Украины перейти на общую с Европой энергосистему.

«Для того чтобы перейти на энергосистему Европы, Украине нужны колоссальные финансовые ресурсы, которых на данный момент на Украине нет. Я не вижу ни одной страны, готовой предоставить Украине такую возможность», — добавил политолог.

Килинкаров подчеркнул, что антироссийская риторика приносит Украине политические выгоды, ведь она, судя по всему, неплохо оплачивается Западом. Однако с экономической точки зрения она не несет Украине никаких выгод.