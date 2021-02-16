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Экс-депутат Рады: Украина оправдывает закупку электроэнергии у России холодами

Экс-депутат Рады: Украина оправдывает закупку электроэнергии у России холодами

Украина была вынуждена осуществить закупку электроэнергии у России из-за угрозы веерных отключений электричества, но при этом Киев выступает против импорта электроэнергии из России, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

В Министерстве энергетики Украины напомнили, что Киев был вынужден купить электроэнергию у России из-за холодов.

«Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», — объяснил Витренко.

В Киеве сообщили, что Украина работает над тем, чтобы объединиться с энергосистемой ЕС и не зависеть от поставок из России и Белоруссии. По словам Витренко, Украина планирует присоединиться к энергосистеме ЕС к 2023 году, но для этого нужно много работать.

Экс-депутат Рады: Украина оправдывает закупку электроэнергии у России холодами

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в комментарии ФАН усомнился, что Украина была вынуждена закупать электроэнергию у России из-за холодов. По его мнению, причиной стала деградация энергосистемы Украины.

«Холода здесь совсем ни при чем. Проблема заключается в том, что по объему электроэнергии, которую вырабатывала Украина, она скатилась на уровень 1972 года. Если сравнивать с 1991 годом, выработка электроэнергии сократилась в два раза. Проблема не в холодах, а в том, что идет процесс деиндустриализации и деградации страны», — заявил политик.

Экс-депутат подчеркнул, что в энергетическом плане Украина самодостаточная страна — у нее есть 15 энергоблоков атомных станций, масса генерирующих компаний, которые способны выработать достаточное количество электроэнергии. Однако экономическая политика, которую проводят сегодня власти, не соответствует интересам Украины.

Экс-депутат Рады: Украина оправдывает закупку электроэнергии у России холодами

«В таких условиях объемы электроэнергии будут сокращаться. Для меня нет ничего удивительного в том, что Украина закупает электроэнергию в Белоруссии и России. Все системы насколько взаимосвязаны, что компенсировать это на данный момент они не будут. Они закупали и будут закупать электроэнергию до тех пор, пока будет проводиться такая политика внутри страны», — уверен бывший депутат Рады.

Кроме того, Килинкаров оценил шансы Украины перейти на общую с Европой энергосистему.

«Для того чтобы перейти на энергосистему Европы, Украине нужны колоссальные финансовые ресурсы, которых на данный момент на Украине нет. Я не вижу ни одной страны, готовой предоставить Украине такую возможность», — добавил политолог.

Килинкаров подчеркнул, что антироссийская риторика приносит Украине политические выгоды, ведь она, судя по всему, неплохо оплачивается Западом. Однако с экономической точки зрения она не несет Украине никаких выгод.

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