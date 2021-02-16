Россия обошла Белоруссию и Сирию по количеству западных санкций

Москва, 16 февраля. Распределение санкций Запада по государствам выглядит интересно. Россия стоит на первом месте — страна фигурирует сразу в 22 санкционных событиях, введенных ЕС. Следом идет Белоруссия — 12 событий, далее Сирия (11), затем Иран с шестью и Венесуэла с пятью событиями. Турция и Ливия делят последнее место с пятью и шестью событиями соответственно. Об этом «Известиям» сообщил программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, пишет «Политнавигатор».
Ранее Российский совет по международным делам (РСМД) подготовил доклад, анализирующий западные санкции в отношении России. По словам эксперта, шесть событий из приведенного списка связаны с тематикой прав человека, пять — с противодействием терроризму. Удивительно, но не все санкции являются негативными. Из 110 эпизодов, инициатором которых, естественно, является Европа, негативными является лишь 61 событие (55,45%).
«37 решений (33,63%) имеют нейтральное значение. Такие события нечасто лишь предполагают угрозу введения ограничительных мер, но конкретики не предполагают. 12 событий и вовсе позитивны. Они состоят как правило из гуманитарных исключений из режимов санкций, связанных с пандемией COVID-19, — пояснил политолог.
Виновником доброй половины событий, по мнению Тимофеева, является Совет ЕС (57 эпизодов из 110), семь принятых мер — резолюции Европарламента, не имеющие обязательной силы, 25 эпизодов — действия Еврокомиссии.
Эксперт уверен, что Европа будет и дальше оставаться значимым инициатором подобных мер воздействия на различные страны, но важной проблемой остается имплементация, осуществляемая государствами союза.
«Отсутствует единый координирующий механизм, который бы позволял привести к общему знаменателю самый широкий круг задач, начиная с ведения единой базы данных лиц под санкциями и заканчивая систематизацией принудительных мер за нарушение режима ограничительных мер ЕС. Не исключено, что в обозримой перспективе будет осуществлена попытка создания европейского налога американского OFAC — Офиса контроля зарубежных активов, который находится в структуре минфина США», — заключил Тимофеев.