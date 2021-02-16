Россия обошла Белоруссию и Сирию по количеству западных санкций

Москва, 16 февраля. Распределение санкций Запада по государствам выглядит интересно. Россия стоит на первом месте — страна фигурирует сразу в 22 санкционных событиях, введенных ЕС. Следом идет Белоруссия — 12 событий, далее Сирия (11), затем Иран с шестью и Венесуэла с пятью событиями. Турция и Ливия делят последнее место с пятью и шестью событиями соответственно. Об этом «Известиям» сообщил программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, пишет «Политнавигатор».

Ранее Российский совет по международным делам (РСМД) подготовил доклад, анализирующий западные санкции в отношении России. По словам эксперта, шесть событий из приведенного списка связаны с тематикой прав человека, пять — с противодействием терроризму. Удивительно, но не все санкции являются негативными. Из 110 эпизодов, инициатором которых, естественно, является Европа, негативными является лишь 61 событие (55,45%).

«37 решений (33,63%) имеют нейтральное значение. Такие события нечасто лишь предполагают угрозу введения ограничительных мер, но конкретики не предполагают. 12 событий и вовсе позитивны. Они состоят как правило из гуманитарных исключений из режимов санкций, связанных с пандемией COVID-19, — пояснил политолог.

Виновником доброй половины событий, по мнению Тимофеева, является Совет ЕС (57 эпизодов из 110), семь принятых мер — резолюции Европарламента, не имеющие обязательной силы, 25 эпизодов — действия Еврокомиссии.

Эксперт уверен, что Европа будет и дальше оставаться значимым инициатором подобных мер воздействия на различные страны, но важной проблемой остается имплементация, осуществляемая государствами союза.