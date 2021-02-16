Суд отклонил апелляцию Шепелева по иску семьи Фриске о долге

Москва, 16 февраля. Московский суд отклонил апелляционную жалобу Дмитрия Шепелева на решение по иску семьи Жанны Фриске о долге, передает корреспондент ФАН.

Судебные тяжбы между отцом сына Фриске и его дедушкой и бабушкой продолжаются в московских судах. В Пресненский районный и Московский городской суды в конце и начале этого года было подано сразу два иска от Владимира и Ольги Фриске к Дмитрию Шепелеву.

В конце прошлого года семья Фриске обратилась с иском в Пресненский суд (по месту прописки внука Платона) с исковым заявлением к Шепелеву и требованием встреч с малышом. Однако иск был сначала оставлен без движения из-за несоблюдения всех условий, а потом возвращен родителям скончавшейся звезды.

Второй иск касается квартиры, оставленной Жанной в наследство родителям и сыну. Часть недвижимости принадлежит Платону, сыну певицы. Законный представитель ребенка, Дмитрий Шепелев, хочет ее продать.

Напомним, в прошлом году Фриске удалось взыскать часть солидарного долга перед «Русфондом», который выделял деньги на лечение Жанны. Дмитрий Шепелев как законный представитель наследника Платона, согласно решению суда, должен был отдать часть долга мальчика — семь миллионов — родителям Жанны. Ведь именно они оплатили долг, продав свою загородную недвижимость.

Апелляцию Дмитрий тоже проиграл. Дмитрий ссылался на то, что его сын не снимал деньги со счета матери, ими не пользовался, поэтому не должен платить семье Фриске. Однако Московский городской суд признал решение законным.

«Доводы апелляционной жалобы о недобросовестном поведении ответчиков, которому судом не была дана оценка с позиции ст. 10 ГК РФ, судебная коллегия отклоняет, поскольку оценил представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Именно суду первой инстанции при рассмотрении дела предоставлено права принимать одни доказательства и отвергать другие, а также определять предмет доказывания и круг доказательств по делу. Выводы суда полностью соответствуют обстоятельствам дела и собранным доказательствам», — говорится в решении суда.

Видимо, именно поэтому Шепелев решил продать часть квартиры, которую купила и собственноручно обставила бывшая супруга Жанна Фриске. Стоимость трети оценивается в 14-15 миллионов рублей. Родители Жанны пытаются запретить продажу части квартиры, которая, по их словам, полностью отойдет Платону. Ближайшее заседание состоится 18 февраля.

Ранее ФАН сообщал, что в России научились оперировать опухоль, которая сгубила Жанну Фриске. На днях хирурги из РФ провели уникальную операцию — перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли мозга — на базе НИИ медицинской приматологии в Сочи.