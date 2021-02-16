Олейник назвал причины, толкнувшие украинца «заминировать» дом родителей Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью ФАН объяснил, что подтолкнуло украинца позвонить в полицию и сообщить о минировании дома родителей Владимира Зеленского.

Житель Кривого Рога позвонил в полицию и сообщил о минировании квартиры в Металлургическом районе города. Сотрудники МВД за считанные часы установили личность правонарушителя, после чего произвели задержание. У мужчины изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение.

Как оказалось, о минировании заявил 59-летний безработный житель Кривого Рога. В сообщении речь шла о квартире родителей президента Украины Владимира Зеленского. «Минер» рассказал правоохранительным органам, что хотел взорвать их жилье, так как недоволен размером пенсии, которая составляет 2 тыс. грн (5,2 тыс. руб.). После задержания он отметил, что звонил в полицию из-за обиды на президента. Жаловался, что не может пообщаться с Зеленским лично.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

Политик Владимир Олейник рассказал Федеральному агентству новостей о том, что сегодня украинцы не могут даже оплатить услуги ЖКХ, поскольку их зарплаты и пенсии оставляют желать лучшего.

«Люди находятся в отчаянии от безысходности, потому что ежемесячно они получают платежки, в которых указана стоимость за услуги ЖКХ, которые в несколько раз превышает зарплаты и пенсии. Люди просто не могут платить по счетам. Замечу, что звонивший является земляком Зеленского, и, скорее всего, на президентских выборах отдал за него свой голос. Люди думали, что президент не забудет своих земляков. Жители Кривого Рога возлагали большие надежды на Зеленского», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Верховной рады назвал и другие причины, толкнувшие украинца «заминировать» дом родителей Зеленского. По его словам, президент так и не выполнил ни одного своего обещания — повысить пенсии, снизить тарифы, остановить войну и так далее.

«Меня также удивляет отец Владимира Зеленского. Я считаю, что родители и жены политиков должны уходить от интервью. Но его отец использовал слово «биомасса» по отношению к людям. Понятно, что после этого на улицу теперь можно будет выйти только с охраной. Что касается самого Зеленского, когда он приезжал к родителям в Кривой рог, то мог бы зайти к своим соседям, которые его знают с детства, и задать им всего один вопрос: «Как вы живете»? Но он не зашел. Поэтому сегодня приходят к его родителям. Угрозы в адрес президента будут звучать все чаще, потому что люди находятся в отчаянии. От этого возросло количество самоубийств. Украинцы не знают, как им выжить. А все из-за того, что Зеленский обещал снизить тарифы, поднять пенсии, остановить войну в Донбассе, заняться экономикой страны. Но он ничего из этого не выполнил, поэтому к нему начали приходить», — указал украинский политик.

Также Владимир Олейник рассказал, что сегодня украинцы могут на себе ощутить те изменения, которые произошли в стране после Майдана.

«Я осуждаю любые действия, связанные с насилием. Но нужно спросить у украинцев, как они дожились до того, что начали угрожать собственному президенту? Замечу, что до этого люди так агрессивно не относились ни к одному главе украинского государства. Сегодня граждане Украины реально почувствовали разницу между 2013 годом и 2021-м. Тогда украинцы жили в достатке, а теперь в нищете», — резюмировал Владимир Олейник.

Экономист Александр Дудчак прокомментировал корреспонденту ФАН требование Международного валютного фонда повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Украины. Он отметил, что требование МВФ напоминает «эксперимент: сколько может терпеть страна издевательства?»