Сторонники Байдена в США развязали «террор политкорректности» против ученых и актеров

Сразу несколько новостей из мира «победившего завтра» пришли из-за океана. Актрису Джину Карано уволили со студии Lucasfilm за лайки в соцсетях. Анкета научного издательства Cell Press стала включать в себя пункты о принадлежности авторов исследований к ЛГБТ-сообществу, этническим меньшинствам и инвалидам. А в канадской армии разразился скандал в связи с «недобором меньшинств» на фотографии с восемью военнослужащими, которых угораздило быть белыми и выглядеть гетеросексуально.

Казалось бы, новости — из разряда «нарочно не придумаешь», но это чистая правда. Увы, повестка «равноправия» и «сверхтолерантности» последовательно насаждается в современном обществе, трансформируя привычную цивилизацию Запада.

Чем вызван и к чему в итоге может привести этот процесс перемен? Разбирался обозреватель ФАН.

«Шварценеггер в юбке» Мандалорца не спасет

Начнем с показательной новости об отлучении актрисы Джины Карано от дальнейших съемок в популярном сериале «Мандалорец». В чем же обвиняют исполнительницу роли шерифа Республики, которой до последнего времени даже прочили образ «современного Шварценеггера с женским лицом»?

Началось все с того, что в августе 2020 года Джина несколько раз поставила лайки постам, критикующим движением Black Lives Matter (BLM). Тогда на актрису посмотрели криво, но «прегрешение» простили.

Однако уже в сентябре, на фоне волны движения за легализацию и интеграцию трансгендеров, представители транс-меньшинств стали требовать от Карано, чтобы она поместила «средние» местоимения в свою биографию в знак поддержки их движения. Карано в итоге выбрала весьма издевательский вариант, заявив в Твиттере, что ее местоимения — это beep/bop/boop (отсылка к песне дроида из диснейлендовского аттракциона «Звездные войны»):

They’re mad cuz I won’t put pronouns in my bio to show my support for trans lives.

After months of harassing me in every way. I decided to put 3 VERY controversial words in my bio.. beep/bop/boop

I’m not against trans lives at all. They need to find less abusive representation. — Gina Carano ???? (@ginacarano) September 13, 2020

Транс-сообщество просто взорвалось от подобной «наглости», хотя позже конфликт удалось замять после разговора Джины с Педро Паскалем — исполнителем главной роли в сериале «Мандалорец». После чего Карано убрала «бипы» из своей биографии и написала, что теперь все поняла и не одобряет издевательств над меньшинствами.

Инцидент исчерпан? Не тут-то было!

5 ноября, через сутки после выборов президента США, Карано написала: «Все голоса украли — надо что-то делать». В общем-то, вполне стандартная реакция на знаменитую «ступеньку» в электоральном графике Джо Байдена, но бдительная общественность заметили и это.

Впоследствии Карано еще несколько раз ловили на достаточно безобидных высказываниях. Например, она заявила:

«Ожидать, что все вокруг будут соглашаться со всеми твоими взглядами и убеждениями, — это чистое безумие».

А в следующий раз написала простую фразу — если не истину, то мем:

«Джефф Эпштейн не убивал себя».

Но последней каплей терпения оскорбленной публики стал такой пост Джины, впоследствии удаленный:

«Евреев били на улицах, но не нацистские солдаты, а соседи... даже дети соседей. И из-за того, что историю редактируют, большинство сейчас не подозревают: чтобы нацисты могли с легкостью согнать [в лагеря] тысячи евреев, правительство сначала должно было заставить обычных соседей ненавидеть евреев — просто потому, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за его политические взгляды?»

И вот этого актрисе уже не простили. Ей припомнили все с самого начала — и про BLM, и про трансгендеров, и про голоса за Дональда Трампа, и даже про Эпштейна. Так что теперь «Мандалорец» — уже без «Шварценеггера в юбке».

На фоне такого беспредела новость о том, что анкета американского научного издательства Cell Press стала включать в себя пункты, в которых авторам рецензируемых статей требуется отныне заявлять о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу, этническим меньшинствам или инвалидам, выглядит уже не столь неожиданно.

По сути, это современное прочтение «классики жанра» — то же, что и национальная квота или обязательное рабоче-крестьянское происхождение в СССР, из-за которых наша страна получила множество проблем как во внутренней жизни, так и на международной арене.

Да, анкетирование Cell Press о наличии среди авторов той или иной научной статьи «одноногих чернокожих лесбиянок», словно вышедших из старого анекдота, пока является рекомендательным. Но до превращения его в обязательную квоту, с запретом на публикацию без наличия меньшинств в соавторах, — рукой подать.

Пропесочили на партсобрании

Итак, что мы имеем в анамнезе? BLM, трансгендеры, травля за политические взгляды, обвинения в антисемитизме на ровном месте, настоятельные «намеки» в адрес ученых о важности квот на инвалидов, наконец своеобразный рекрутинг геев в вооруженные силы… Что за адская солянка?

Видимо, начать разгребать это лучше с масштабной фальсификации на последних президентских и сенатских выборах в США. Неоднократно пойманные на вбросах и приписках демократы смогли обеспечить победу над своими политическими противниками только силовыми методами, причем максимально близкими к террору. Им пришлось даже пойти на «штурм Капитолия», который с течением времени все больше напоминает дешевую инсценировку.

Казалось бы, теперь вся полнота власти — в руках у демократов. Однако их электоральная опора крайне неустойчива: практически половина населения США видит в них узурпаторов, которые пришли к власти путем обмана, подлога и силы. В столь шатких условиях Демократическая партия, очевидно, всерьез рассчитывает, что уже в ближайшее время сможет окончательно разгромить своих политических противников — сперва в США, а затем и во всем мире, — зачистив публичное поле от всех неугодных.

Перед нами во всей красе — все то же классическое «На кухнях ругайте, а на партсобраниях поддерживайте». Причем скорее всего, со столь же печальным историческим результатом. И за важной разницей: теперь и на кухнях свободно не поговоришь, потому что смартфоны все записывают…

Поэтому-то мы и наблюдаем сегодня столь жесткие санкции в отношении не сказавшей ничего особенного актрисы Карано. Архитекторам «демократического террора» как раз и нужен такой результат, чтобы с десяток репрессированных медиа-персон стали внятным предостережением для «колеблющихся». Проще говоря, «ожидать, что все вокруг будут соглашаться со всеми твоими взглядами и убеждениями» — уже не «чистое безумие», а требование политического момента. Конечно, в представлении демиургов от Демпартии.

Вскоре им предстоит решить еще один важный вопрос: каким образом разгромить своих электоральных соперников в новом избирательном марафоне? Ведь равновесие «фифти-фифти» между республиканцами и демократами никуда не исчезло, и из-за специфики избирательной системы США Демпартия уже через каких-то два года снова должна будет доказывать свое преимущество на выборах в Конгресс.

Судя по всему, надеждой закрепить свое доминирующее положение для «партии осла» является резкое изменение электорального поля. Как следует из первых инициатив президента Джо Байдена и во многом формирующей политику администрации Белого Дома Камалы Харрис, речь идет о ставке на «новых американцев». Кто имеется в виду?

Повальная либерализация миграционного законодательства должна уже в ближайшее время дать американское гражданство, а с ним и избирательные права 10–15 миллионам нелегалов из стран Центральной и Южной Америки. Практически однозначно эти люди проголосуют за Демпартию, склонив своими голосами чашу избирательных весов в ее пользу. Остальные же могут «подвинуться».

Ровно такой же комплекс «вины и благодарности» сегодня целенаправленно создается и вокруг других меньшинств: ЛГБТ-сообщества, трансгендеров, инвалидов, религиозных меньшинств. Все эти группы граждан США сознательно раскручиваются на ненависть к пока еще большинству, которое почему-то оказывается им «должно» за все возможные и даже невозможные прегрешения.

То есть аналогия Карано с евреями в нацистской Германии — отнюдь не гипербола. В угоду чисто политической задаче перехвата власти в Америке сегодня создается свой класс «отверженных и ущемленных в правах», которым неожиданно стали белые гетеросексуальные мужчины и женщины традиционных взглядов, обычно голосующие за республиканцев.

Это означает, что привычная нам двухпартийная система США отправляется на свалку истории: Демпартия уже в ближайшее время постарается взять политическую систему Штатов под свой единоличный контроль. Как говорится примерно в таких случаях, «демократия — это власть демократов». Ну или банд демократов — тут уже как повезет.