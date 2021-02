Сторонники Байдена в США развязали «террор политкорректности» против ученых и актеров

Сразу несколько новостей из мира «победившего завтра» пришли из-за океана. Актрису Джину Карано уволили со студии Lucasfilm за лайки в соцсетях. Анкета научного издательства Cell Press стала включать в себя пункты о принадлежности авторов исследований к ЛГБТ-сообществу, этническим меньшинствам и инвалидам. А в канадской армии разразился скандал в связи с «недобором меньшинств» на фотографии с восемью военнослужащими, которых угораздило быть белыми и выглядеть гетеросексуально.

Казалось бы, новости — из разряда «нарочно не придумаешь», но это чистая правда. Увы, повестка «равноправия» и «сверхтолерантности» последовательно насаждается в современном обществе, трансформируя привычную цивилизацию Запада.

Чем вызван и к чему в итоге может привести этот процесс перемен? Разбирался обозреватель ФАН.

Начнем с показательной новости об отлучении актрисы Джины Карано от дальнейших съемок в популярном сериале «Мандалорец». В чем же обвиняют исполнительницу роли шерифа Республики, которой до последнего времени даже прочили образ «современного Шварценеггера с женским лицом»?

Началось все с того, что в августе 2020 года Джина несколько раз поставила лайки постам, критикующим движением Black Lives Matter (BLM). Тогда на актрису посмотрели криво, но «прегрешение» простили.

Однако уже в сентябре, на фоне волны движения за легализацию и интеграцию трансгендеров, представители транс-меньшинств стали требовать от Карано, чтобы она поместила «средние» местоимения в свою биографию в знак поддержки их движения. Карано в итоге выбрала весьма издевательский вариант, заявив в Твиттере, что ее местоимения — это beep/bop/boop (отсылка к песне дроида из диснейлендовского аттракциона «Звездные войны»):

They’re mad cuz I won’t put pronouns in my bio to show my support for trans lives.

After months of harassing me in every way. I decided to put 3 VERY controversial words in my bio.. beep/bop/boop

I’m not against trans lives at all. They need to find less abusive representation.