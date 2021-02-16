Продюсер «Конька-Горбунка» Сергей Сельянов 20 лет мечтал об экранизации сказки

Режиссер и продюсер Сергей Сельянов накануне российской премьеры «Конька-Горбунка» признался ФАН, что 20 лет мечтал об экранизации сказки Петра Ершова.

Кинематографист, руководитель кинокомпании «СТВ» в эксклюзивном интервью рассказал об истории проекта и объяснил, как ему удалось превратить любимую сказку в сложно-постановочный фильм с инновационными решениями.

«Все началось в детстве»

— Сергей Михайлович, вас часто называют главным сказочником страны. Вы создали целый «богатырский цикл», огромную популярность и любовь получили спродюсированные вами полнометражные мультипликационные фильмы про «Ивана-Царевича и Серого Волка», «Добрыню Никитича и Змея Горыныча» и других фольклорных персонажей. Что для вас значит экранизация «Конька-Горбунка», которая на днях выходит к массовому зрителю?

— Для меня это мечта. Все началось в детстве — это две книжки, которые я читал и перечитывал в совсем нежном возрасте, до школы — «Сказка о Царе Салтане» и «Конек-Горбунок», и как-то внутри меня все время жил ритм этой сказки. «Конек-Горбунок» — одна из основ национальной идентичности, и применительно ко мне это именно так. Поэтому, когда я стал заниматься кино, я в числе прочих всегда держал идею о создании такого фильма.

Долгое время желание было теоретическим, поскольку ясно, что в 1990-е годы возможностей у нашего кинематографа вообще никаких не было.

— А когда ваше желание стало воплощаться в жизнь?

— Примерно в 2003 году талантливый, необычный режиссер Сергей Овчаров показал мне свой сценарий по «Коньку-Горбунку». Сценарий был совсем неподъемный по тем временам, очень дорогой, при том, что тогда было очень много всего замечательного придумано в духе Овчарова. Потом мы несколько раз обсуждали возможность сделать «Конька-Горбунка» в анимации, но почему-то этого делать не хотелось, — никого же не удивишь рисованными сценами, хотелось «вживую». Вообще такое кино, как сказки, фэнтези, — самое дорогое кино в мире, все это чрезвычайно сложно.

Супермодель Наталья Водянова лет семь назад обращалась с предложением сделать мультфильм совместно с ее благотворительным фондом «Обнаженные сердца». Мы встретились, поговорили, я снова подумал, что, может, все-таки остановиться на мультфильме, но отказался от этой идеи.

По-прежнему хотелось «живого» Конька, Жар-птицу, Кита... Но было ясно, что для этого нужны не только деньги, но и определенный уровень развития компьютерной графики, визуальных эффектов в стране.

А дальше мне позвонил мой товарищ и режиссер Олег Погодин и предложил: «Давай сделаем «Конька-Горбунка!» Он часто делился со мной всякими замыслами. Я согласился — идея упала на «удобренную» почву. Тем не менее, это согласие было по-прежнему немножко теоретическим.

И тут, почти сразу, через две недели после звонка Погодина, мне позвонил Александр Горохов, руководитель одной из наших ведущих студий компьютерной графики CGF, и тоже предложил снять «Конька-Горбунка». Все сошлось — зерно упало в дважды удобренную почву. Главное — было ясно, что без такого союзника это кино было бы очень трудно делать, даже с деньгами.

Конечно, можно просто заказать где-то производство компьютерной графики, в этом нет ничего плохого, это нормально. Но гораздо лучше, когда все участники работы над нашим «Коньком-Горбунком» — не просто исполнители, а сотворцы. К нам присоединился Антон Златопольский, телеканал «Россия», и мы начали писать сценарий. Все это было достаточно сложно, но интересно.

«Наш фильм сложно-постановочный»

— В чем состояла главная сложность при работе над фильмом?

— В советское время был такой термин — «сложно-постановочный фильм». Вот «Война и мир» Сергея Бондарчука — это именно такой фильм. Наш фильм скромнее, но тоже сложно-постановочный. Какие-то технологические вещи в России никогда не делались, и это все, конечно, требовало напряжения мозгов и поиска решений.

— Фильм не сразу запустился. Как долго он снимался?

— Делался он долго, конечно, но это нормально. Было бы быстрее, если бы таких фильмов делалось в стране два-три в год и был бы уже накоплен какой-то опыт. Но некоторые вещи мы делали впервые. А визуальные эффекты, компьютерная графика в таких объемах — дело не быстрое… В каждом кадре «Конька-Горбунка» присутствует работа с персонажами, с изображением, с эффектами.

— Первая экранизация литературного «Конька-Горбунка» вышла в России 80 лет назад. Что получила сказка в цифровом воплощении по сравнению со сказкой, снятой советским кинорежиссером Александром Роу в 1941 году?

— Эта сказка на бумаге моя любимая, но почему-то я не помню детских впечатлений от просмотра этого фильма. Не исключаю, что по какой-то странной причине фильма я не видел. С нашей точки зрения, никакой сознательной задачи —«отсыла» к этой картине не ставилось. Ну а зрители могут сравнивать.

— Какую сказочную, волшебную идею было труднее всего технически воплотить в сказке-блокбастере. Какое решение самое уникальное?

— Самое главное — это главный герой, Конек-Горбунок. Иван-дурак и Конек-Горбунок — они пара, что называется «Buddy Movie» — это такой американский термин, означающий историю про друзей, которые в совместном путешествии или в сосуществовании друг с другом сближаются и становятся не разлей вода. Но там есть и большая лирическая линия с Царь-девицей. Зритель пусть сам решит, кто главнее

— «Сказка — ложь, да в ней намек». Как вы относитесь к героям этого фильма? Кто сейчас по своим политическим убеждениям Иван-дурак, кем бы мог считаться?

— Ну куда вас занесло... не ставили таких задач, да и не могли — фильм придуман несколько лет назад. Каждый может искать какие-то сегодняшние аллюзии, параллели, ассоциации — это на пользу. Но нам хочется верить, что этот фильм не только сегодняшнего дня, что он поживет подольше.

— Как вы думаете, станут ли говорить об этом фильме, как о достижении? Рассчитан ли он на народную любовь?

— Все кинематографисты, а также музыканты, писатели, архитекторы, художники рассчитывают на народную любовь. И на любовь вообще. А кино, как самое демократичное из искусств, может быть, даже в большей степени. Конечно, хочется, чтобы это кино смотрели, любили. Мы сделали его совсем не «с холодным носом». Но, если этой любви не будет, не к кому претензий предъявлять, да и незачем. А то, что там есть достижения, ну это внутрииндустриальное, это зритель не обязан оценивать.

«Кино — рискованный бизнес»

— Есть ли уверенность, что вы сделали окупаемое кино?

— Никогда нельзя быть уверенным. Кино — это рискованный бизнес, это его экономическое определение во всем мире. Кто идет, ожидая гарантий окупаемости и прибыли, тому здесь делать нечего. Сколько стоило производство фильма? Ну вот сейчас досчитываем. Порядка 800 миллионов рублей, из них половина — поддержка Фонда кино, и вторая половина — это частные деньги. Также частные деньги на выпуск этой картины, то есть на рекламную кампанию. Сложная задача, чего говорить

— В картине фольклорные, известные с детства персонажи, лубок. Наверняка он будет интересен для зарубежных прокатчиков. Не будет ли этот фильм символичным для иностранцев, как, например, сувенирная матрешка?

— У меня такого ощущения точно нет. Надеюсь, что фильм и эмоциональный, и волшебный. Но есть моя оценка, и я могу с ней жить-поживать, а есть оценка зарубежных покупателей и зрителей, и это — главнее. Фильм уже продан в несколько десятков стран, продажи продолжаются

— Хорошо ли все сделано с актерской точки зрения?

— С моей точки зрения, все сыграли идеально, но опять же, это только моя точка зрения. Ну что я должен? Хвалить себя? Хвалить актеров, но через актеров как бы и нас молодцов? Всегда неловко все это говорить, но все-таки про актеров могу повторить, что они, по-моему, все идеально сделали.

Напомним, что российская премьера «Конька-Горбунка» состоится 16 февраля, а в большой прокат выйдет 18 февраля. Фильм создан совместными усилиями кинокомпании «СТВ», CGF и государственного медиахолдинга ВГТРК при поддержке Фонда кино. Режиссер-постановщик экранизации — Олег Погодин («Непобедимый», «Дом»). В главных ролях снялись Антон Шагин («Стиляги», «Союз спасения»), Павел Деревянко («Дылды», «Брестская крепость»), Паулина Андреева («Оттепель», «Метод»), Ян Цапник («Love», «Лед»), Олег Тактаров («Вий 3D»), Михаил Ефремов.