Более 600 км дорог отремонтировано в Томской области за пять лет

Томск, 16 февраля. Более 600 км дорожного полотна было отремонтировано на территории Томской области за пять лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Ремонтные работы проводились в рамках программы «Дороги», которая ежегодно финансируется за счет областного бюджета примерно на 500 млн рублей. Общий бюджет губернаторской программы за пять лет составил 2,7 млрд рублей. Отмечается, что помимо дорог в нормативное состояние были приведены 234 пешеходных перехода, а также отремонтировано 27 км пешеходных дорожек.

Так, в 2020 году было отремонтировано около 100 км улично-дорожной сети и более 4,5 км пешеходных тротуаров. В планах на 2021 год стоит обновление 70 км дорог местного значения.

Ранее ФАН сообщал о запланированной реконструкции трамвайных путей в Томске. На обновление инфраструктуры планируется выделить 82,5 млн рублей.