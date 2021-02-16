Глава поселения в Томской области задержан за взятку в размере 2 млн рублей

Томск, 16 февраля. Следственное управление Следственного комитета по Томской области возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Суйгинского сельского поселения, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По предварительным данным следствия, подозреваемый с января 2016 года по июнь 2019 года частями получил денежные средства на общую сумму два миллиона рублей от предпринимателя, фирма которого осуществляла поставки электроэнергии в поселение. Отмечается, что из бюджета региона ежегодно выделяются деньги на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. В ходе проверки УФСБ и УМВД было установлено, что глава администрации поселения выплачивал компании субсидию в увеличенном размере.

Должностное лицо подозревается в совершении преступления — получение взятки в виде денег, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере. Согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее ФАН сообщал, что красноярский депутат предстанет перед судом за взятку. Он подозревается в посредничестве при получении взятки.