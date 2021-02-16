В России расширят право многодетных родителей на отпуск в удобное для них время

Москва, 16 февраля. Законопроект о предоставлении многодетным родителям приоритетного права уходить в отпуск в удобные для них дни позволит семьям совместить время отпуска и провести время друг с другом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

Ранее депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки, расширяющие право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

«Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему не больше 14 лет. В настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет, — сказал Володин. — Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе».

Добавим, что автором законопроекта выступило Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Инициаторы новеллы исходят из того, что норма предоставит возможность самостоятельного выбора многодетными родителями удобного времени использования ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ также позволит мамам и папам более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, можно будет совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха.

Как ранее заметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, барьер, установленный сейчас в Трудовом кодексе, ставит многодетные семьи в неравное положение и мешает семье полноценно планировать отпуск, летний отдых.

Отметим, действующим законом установлено, что сотрудники, которые имеют трех и более детей в возрасте до 12 лет, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Однако семьи, например, с тремя детьми, где старший ребенок уже достиг возраста 12 лет, теряют эту возможность.