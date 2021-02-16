Экс-адвокат Ефремова Алешкин назвал абсурдными претензии со стороны актера

Москва, 16 февраля. Адвокатская палата Санкт-Петербурга по жалобе Михаила Ефремова возбудила дисциплинарное производство в отношении бывшего адвоката актера Андрея Алешкина. 25 февраля квалификационная комиссия будет его рассматривать. Три основные претензии Ефремова, по мнению самого адвоката, абсурдны. Первое — это общение со СМИ, хотя оно было прописано в пункте договора. Второе — Алешкин занимался кассацией, а его уполномочили только помилованием. И последнее — Михаил Олегович подписал договор, не читая его, поэтому уверен: договор заключен обманным путем.

Сам Алешкин в общении с ФАН был удивлен возбуждением дисциплинарного производства, но надеется, что коллеги разберутся.

«Для меня эта история странная, — заявил адвокат ФАН. — Мне кажется, она подозревается моими бывшими коллегами по делу. И мотивируется ими, и лоббируется».

На все претензии Алешкин уже давал объяснительную, в которой перечислены все пункты договора, под которыми Ефремов поставил свою подпись. Один из них говорит, что адвокат должен в том числе заниматься «публикацией документов в СМИ, в том числе писем в адрес потерпевших, и проведением медиации для снижения срока наказания».

Кроме того, в момент подписания договора Ефремов уже находился в Белгороде, то есть свалить на алкогольное опьянение не удастся. Экспертиза признала его дееспособным и вменяемым, поэтому всю ответственность за непрочитанный, но подписанный им договор актер несет сам. Свою подпись он не отрицает.

Напомним, ранее ФАН писал, что при кассации адвокаты намерены отменить приговор в отношении Ефремова полностью. А опираться они будут на подмену экспертизы и отсутствие сведений о состоянии здоровья погибшего Сергея Захарова на момент аварии.