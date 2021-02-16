Манукян объяснил, почему «иноагентов» Вишневского и Резника пора гнать из депутатов

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян считает, что тайные встречи российских депутатов с официальными представителями западных стран — достаточное основание, чтобы лишать таких парламентариев-«иноагентов» мандата.

В данном случае речь идет о петербургских депутатах Максиме Резнике и Борисе Вишневском, которые вместе с группой общественников участвовали в тайной встрече в генконсульстве Финляндии с главой МИД этой страны Пеккой Хаависто. Речь, по данным ФАН, шла о якобы «нарушениях прав человека» в России, а также о судьбе скандального блогера Алексея Навального и о введении антироссийских санкций в связи с его арестом.

Отметим, хотя Финляндия и не является членом НАТО и на словах дорожит своим нейтральным статусом, вопрос о вступлении в Североатлантический альянс в этой стране постоянно поднимается. Так в 2012 году Финляндия участвовала в совместных учениях НАТО по кибербезопасности.

По мнению эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогера и политолога Вадима Манукяна, российским депутатам, которые фактически выполняют функции иноагентов, нечего делать в законодательной власти, особенно в таком крупном и важном регионе, как Санкт-Петербург.

«Пора уже истории со встречами наших так называемых «оппозиционеров» с иностранными дипломатами ставить на особый контроль, — отметил эксперт в комментарии ФАН. — Чаще всего дипломатические работники западных стран вполне успешно совмещают основную работу со службой в разведке. Именно это вызывает наибольшее беспокойство, когда граждане России тайно встречаются с зарубежными дипломатами, которые вполне могут быть представителями спецслужб. Не менее подозрительно, когда такие встречи устраиваются под прикрытием, а не в рамках каких-то официальных мероприятий».

Если в таких контактах замечены представители законодательной власти, нужно немедленно ставить вопрос, соответствуют ли эти люди своему высокому статусу, говорит собеседник ФАН.

«Что касается действующих депутатов, если подобные тайные встречи выявляются, то таких парламентариев, фактически выполняющих функции иноагентов, нужно автоматически лишать депутатских мандатов», — подчеркнул Вадим Манукян.

Ранее ФАН сообщал, что на встрече с главой МИД Финляндии, в которой приняли участие Вишневский и Резник, обсуждались акции оппозиции в России, а также возможность введения из-за Навального новой порции антироссийских санкций. Отметим, в Госдуме планируют рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за призывы к антироссийским санкциям.