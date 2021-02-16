Журавко: Наступление ВСУ на Донбасс обернется для Украины потерей территорий

Если армия Киева начнет наступление на Донбасс, то Украина потеряет свои территории. С таким мнением выступил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Согласованные участниками Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу 27 июля 2020 года. Однако киевские силовики постоянно их нарушают. Так, например, в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщили, что военнослужащие ВСУ разместили боевую машину пехоты (БМП) в районе села Геевка.

«В зоне ответственности 80-й отдельной бригады ВСУ отмечено нахождение одной БМП-2 вблизи населенного пункта Геевка», — говорится в сообщении.

В свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что киевские силовики за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. ВСУ выпустили по территории ДНР 15 снарядов и мин различного калибра. Под обстрелом оказались районы сел Сигнальное и Ленинское на донецком и мариупольском направлениях.

Украинский политик Алексей Журавко также отметил активизацию ВСУ по всей территории страны. На своей странице в социальной сети в Facebook он опубликовал видео, на котором зафиксирована переброска военной техники ВСУ к линии фронта в Донбассе. По данным бывшего народного депутата, ролик был снят 15 февраля 2021 года в Запорожской области.

«Украинская власть бряцает своим металлоломом. Владимиру Зеленскому мир не нужен, поэтому он стягивает военную технику в сторону Донбасса», — сообщил политик.

Также Алексей Журавко указал, чем обернется для Украины наступление киевских силовиков на Донбасс. По его словам, армию Киева ждет военное поражение.

«Могу одно сказать: доиграются, добряцаются. Все это закончится для Украины очень плохо — котлами, разгромом, большими потерями ВСУ, а в каждый украинский дом гробы потянутся конвейерными потоками. Мне жаль вас, украинцы, чисто по-человечески. Неужели вы не понимаете, что ваши заокеанские партнеры, то есть США, используют вас как «пушечное мясо?» — задался вопросом политик.

Бывший депутат Верховной рады предостерег президента Украины Владимира Зеленского от активных действий на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Он отметил, что больше никто не будет договариваться с Киевом в Минске, а наступление ВСУ обернется для Украины потерей оставшихся территорий.

«И последнее, что я хочу сказать Зеленскому и его власти, которую я не признаю: ни третьих, ни четвертых Минских соглашений уже не будет. А вот остатки государства Украина потеряет. Заметьте, Крым и Донбасс уже потеряны», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил, что проблемы Украины надо решать методами Владимира Ленина и Иосифа Сталина.