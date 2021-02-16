Жирный вторник и Пепельная среда 2021: история и традиции, Масленица и пост католиков

На исходе зимы христиане начинают готовиться к своему главному празднику — Светлой Пасхе Христовой. Несколько важных зимне-весенних праздников зависят от даты Пасхи, которая разнится из года в год и может отличаться у западных и восточных церквей.

В 2021 году западные церкви (в первую очередь католики и протестанты) отметят Пасху очень рано — 4 апреля. Некоторые восточные церкви, в том числе Русская православная церковь, встретят главный праздник всех христиан почти на месяц позже — 2 мая. О подготовке православных к Пасхе ФАН расскажет позже. Сегодня уделим внимание западным традициям подготовки к этому празднику.

Жирный вторник

Жирный вторник, который в этом году приходится на 16 февраля, — это последний день перед Великим постом у католиков и протестантов. Жирный вторник — это день завершения европейских карнавалов, неделя которых по своим традициям близка нашей Масленице.

Другое название праздника — Покаянный день (Shrove Tuesday), или Блинный день (Pancake Day). Так этот праздник называют в Великобритании, Ирландии, Канаде, в некоторых штатах США и в других англоязычных странах. Из этого можно сделать вывод, что ближе всего Жирный вторник к нашему Прощеному воскресенью, когда после разгульной Масленицы люди просят друг у друга прощения и готовятся вступить в строгий Великий пост.

Нетрудно догадаться, что в Жирный вторник европейцы и жители других стран объедаются блинами с различными добавками и припеками, а также другими национальными деликатесами (особенно изысканный стол в этот день принят у французов). Увы, в этом году из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 традиционные масленичные карнавалы были почти повсеместно отменены, праздничные шествия в очень ограниченном формате прошли только в нескольких странах.

Но вот покушать, как говорится, от пуза в этот день не помешает никакая пандемия — и европейцы не упускают такую возможность перед Пепельной средой, которая наступит 17 февраля.

Пепельная среда: история и традиции

Пепельная среда — это первый день Великого поста у католиков и протестантов, периода, который призван помочь верующим как следует подготовиться к празднику Пасхи. Традиция использовать в этот день пепел для нанесения крестов на лоб имеет ветхозаветную историю: в иудаизме посыпание головы пеплом — знак скорби и покорности Богу. В христианстве традиция посыпать голову пеплом или рисовать пеплом крест на лбу в знак покаяния и смирения появилась в Европе в Средние века и дожила до наших дней. Для изготовления ритуального пепла, как правило, используют пальмовые ветви или вербу, оставшуюся с прошлого года с праздника, который называется Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое, или Вербное воскресенье).

Поэтому не стоит удивляться, увидев 17 февраля на улицах европейских городов людей с испачканными пеплом лбами. Помешать исполнению этой традиции могут только карантинные меры, из-за которых посещение храмов будет ограничено.

Кстати, Великий пост у католиков и протестантов, который начнется с Пепельной среды, гораздо менее строгий, чем у православных. Западные христиане в пост не едят мясо в Пепельную среду и по пятницам, в другие дни особых ограничений нет, но в почете умеренность в пище. Пост в основном воспринимается как период активного участия в благотворительности.

Кстати, в Германии Пепельная среда — это еще и традиционный день шуточных политических дебатов, однако в каком формате они пройдут в этом году из-за пандемии, пока неясно.