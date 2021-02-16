Украинский политзаключенный рассказал, почему нацизм на Украине реален, а не выдуман

О действующих политических идеях Украины рассказал публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сейчас на Украине процветает фашизм. То есть на данном этапе центром украинской идеологии является уже не национализм, а настоящий фашизм и ненависть к России. Это два основных постулата, которые сегодня формируют политические идеи Украины», — заявил Игорь Кимаковский.

По его словам, для эффективной работы украинской идеологии идет борьба со всем русским — запрет русского языка и русскоязычных каналов, объяснил публицист.

Ранее ФАН сообщал, что писатель, член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков рассказал, почему на Украине никто не пытается бороться с дискриминацией русского языка и проявлениями нацизма.