Дагестанца обвинили в жестоком убийстве шакала, который пугал его невестку

Махачкала, 16 февраля. Сотрудники полиции в Дагестане задержали двух местных жителей, подозреваемых в жестоком убийстве шакала. Как выяснил ФАН, мужчины расправились с животным за урон, нанесенный им личному подсобному хозяйству одного из задержанных.

В региональном МВД не уточнили, где проживают подозреваемые, но сообщили, что их доставили в отделы полиции Дербентского и Табасаранского районов.

В ведомстве отметили, что мужчины поймали шакала, подвесили его на веревку и избивали палками, пока он не умер. Согласно действующему законодательству, задержанным грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

«После завершения сбора материала, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Жестокое обращение с животными – уголовно наказуемое деяние», – предупредили в министерстве.

По информации регионального МВД, один из подозреваемых объяснил, что расправа над шакалом стала наказанием за нанесенный вред. Животное наносило урон хозяйству мужчины и пугало местное население.

«Шакал нанес мне много вреда: разорвал нескольких индюшек, троих баранов. У меня в доме живет молодая невестка, которая не могла выйти спокойно на улицу из-за него», – сказал задержанный.

Ранее ФАН сообщал, что шесть дагестанцев получили тюремные сроки от трех месяцев до полугода за неуплату алиментов. Все они считались злостными неплательщиками и уже подвергались административному наказанию.