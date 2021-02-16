Получившая пивным стаканом в лоб экс-супруга Епифанцева оправдала зло и демонов

Экс-супруга актера Владимира Епифанцева, актриса Анастасия Веденская, в беседе с ФАН охарактеризовала жанр нового фильма «Дочь тьмы» как православный хоррор. Напомним, что предпремьерный показ фильма был связан с громким скандалом, когда Епифанцев устроил масштабную драку.

Исполнительница главной роли в мистической кинокартине раскрыла характер и смысл своего персонажа, а также отметила сложность создания хоррор-фильмов в России. Отечественная премьера фильма Ростислава Мусаева состоится 18 февраля.

«Для меня фильм неоднородный: нельзя сказать, что это полностью единое полотно, — отметила актриса. — В нем присутствуют разные настроения, и создается двоякое впечатление».

Бывшая жена Епифанцева призналась, что ей понравилось работать над своим персонажем — таинственной невестой барина Аделаидой.

«Я бы сказала, что мой персонаж — это сущность, — определила свою героиню Веденская. — Мне, конечно, более близки такие роли, чем если бы я играла очень добрую, примерную христианку. Мне очень нравится, когда есть какое-то демоническое начало в персонаже, когда он неоднозначный. Потому что у него есть своя логика, своя правда несмотря на то, что это сущность, не человек».

Собеседница ФАН отметила, что ее персонаж нужен был в фильме для того, чтобы указать остальным героям на их истинное лицо. Так как актриса с детства увлекалась славянской культурой, различными сказками, ведами и рунами, она понимает, что нельзя делить мир на зло и добро.

«Когда ты играешь, все равно нужно понять, чего эта сущность хочет, — сказала собеседница ФАН. — Я оправдала ее тем, что у нее есть своя задача. Зло существует как подсветка доброты, и без него ты бы не увидел остального. Не нужны всегда добренькие и хорошенькие, демоны тоже нужны».

В заключение Веденская выразила мнение, что в России крайне сложно снять фильм ужасов.

«Сложно в нашей стране, конечно, снимать фильмы ужасов, хорроров. Я считаю, что для этого нет необходимого инструментала ни у режиссеров, которые этим занимаются, ни у продюсеров. И денег не хватает».

Напомним, что предпремьерный показ «Дочери тьмы» сопровождался громким скандалом. Актеры, снявшиеся в фильме, после премьеры отправились в бар, где устроили банкет по этому случаю. Там Анастасия Веденская получила от своей знакомой пивным стаканом в лоб из-за споров о домашнем насилии. Владимир Епифанцев дал пощечину обидчице, за которую, в свою очередь, заступился приятель, и завязалась большая драка. Экс-супруга Епифанцева была госпитализирована.