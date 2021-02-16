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ФК «Динамо» не будет исполнять решение спортивного арбитражного суда

ФК «Динамо» не будет исполнять решение спортивного арбитражного суда

Столичный футбольный клуб выиграл оба иска по делу английской компании «Люсид Спортс Груп Лимитед» на сумму 350 тысяч евро о признании соглашения незаключенным. Британская фирма требовала выплатить деньги за анализ футбольного рынка и поиск подходящей кандидатуры на позицию полузащитника, ссылаясь на решение спортивного арбитражного суда от 2018 года. Российский клуб просил признать соглашение незаключенным в виде арбитражной оговорки: «При передаче дела в CAS спор будет рассматриваться на английском языке единоличным арбитром».

Три года назад между британцами и «Динамо» был заключен договор на анализ футбольного рынка и возможность покупки полузащитника в футбольный клуб. В результате работы «Люсид Спортс Груп Лимитед» предоставил бело-голубым отчет, где фигурировали два футболиста. Один из них — был приобретен, в клубе отыграл всего год, после чего перешел в турецкий «Газиантеп».

ФК «Динамо» не будет исполнять решение спортивного арбитражного суда

В сентябре 2019 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск «Люсид Спортс Груп Лимитед» — «Динамо» должен выплатить 350 тысяч евро за вычетом примененных налогов, проценты по средним процентным ставкам, расходы по арбитражному разбирательству. В качестве компенсации издержек «Динамо» должен был заплатить еще пять тысяч швейцарских франков. Российский клуб вообще отрицал наличие арбитражного соглашения, а исполнение решения Спортивного арбитражного суда противоречит публичному порядку Российской Федерации.

По словам представителя «Динамо», в договоре предусматривалось досудебное урегулирование всех споров путем переговоров или в арбитражном суде Москвы, ссылаясь на пункт «При передаче дела в CAS спор будет рассматриваться на английском языке единоличным арбитром».

В свою очередь «Динамо» также обратился в суд с требованием считать арбитражное соглашение незаключенным. Оба иска российский клуб выиграл — на днях были опубликованы решения. Англичане обратились в высшую инстанцию.

Ранее Крымская федерация футбола выступила против спортивных санкций — весь спорт должен быть свободен от политики.

Источник: Федеральное агентство новостей
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