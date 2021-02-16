ФК «Динамо» не будет исполнять решение спортивного арбитражного суда

Столичный футбольный клуб выиграл оба иска по делу английской компании «Люсид Спортс Груп Лимитед» на сумму 350 тысяч евро о признании соглашения незаключенным. Британская фирма требовала выплатить деньги за анализ футбольного рынка и поиск подходящей кандидатуры на позицию полузащитника, ссылаясь на решение спортивного арбитражного суда от 2018 года. Российский клуб просил признать соглашение незаключенным в виде арбитражной оговорки: «При передаче дела в CAS спор будет рассматриваться на английском языке единоличным арбитром».

Три года назад между британцами и «Динамо» был заключен договор на анализ футбольного рынка и возможность покупки полузащитника в футбольный клуб. В результате работы «Люсид Спортс Груп Лимитед» предоставил бело-голубым отчет, где фигурировали два футболиста. Один из них — был приобретен, в клубе отыграл всего год, после чего перешел в турецкий «Газиантеп».

В сентябре 2019 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск «Люсид Спортс Груп Лимитед» — «Динамо» должен выплатить 350 тысяч евро за вычетом примененных налогов, проценты по средним процентным ставкам, расходы по арбитражному разбирательству. В качестве компенсации издержек «Динамо» должен был заплатить еще пять тысяч швейцарских франков. Российский клуб вообще отрицал наличие арбитражного соглашения, а исполнение решения Спортивного арбитражного суда противоречит публичному порядку Российской Федерации.

По словам представителя «Динамо», в договоре предусматривалось досудебное урегулирование всех споров путем переговоров или в арбитражном суде Москвы, ссылаясь на пункт «При передаче дела в CAS спор будет рассматриваться на английском языке единоличным арбитром».

В свою очередь «Динамо» также обратился в суд с требованием считать арбитражное соглашение незаключенным. Оба иска российский клуб выиграл — на днях были опубликованы решения. Англичане обратились в высшую инстанцию.

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