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ВМС Бразилии задержали парусник с кокаином на борту

Сторожевой корабль Araguari, задержавший парусник с кокаином

Ресифи, 16 февраля. ВМС Бразилии перехватили парусник, перевозивший кокаин в Европу. По обвинению в участии в наркотрафике задержаны пять человек, сообщает новостное агентство Globo.

Удар по наркотрафику

Согласно сообщению G1, патрульный корабль Paraguay задержал корабль наркоторговцев в ночь с 14 на 15 февраля в 270 километрах от порта Ресифи в бразильских территориальных водах. На паруснике были найдены 70 мешков с кокаином общим весом около 1,5 тонн. По оценке полиции, общая стоимость перехваченного груза составляет около 7,5 миллионов долларов. Все задержанные являются гражданами Бразилии.

Следует отметить, что в ВМС Бразилии нет судна с названием Paraguay. Речь идет о сторожевике Araguari, построенном в Великобритании в 2013 году. Этот корабль входит в Северо-восточную патрульную группировку бразильского флота, командующий которой Паулу Фрейтас отчитался о задержании корабля.

Координатор борьбы с наркотрафиком федеральной полиции Элвис Секку заявил, что операция была проведена в сотрудничестве с португальским Центром анализа и морских операций (CAOM), Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) США и Национальным криминальным агентством Великобритании (NCA).

«Из CAOM нам сообщили, что в территориальных водах Бразилии находится корабль, который везет наркотики в Европу. Объем был огромный. Мы запросили помощь у ВМС и флот оперативно предоставил для операции корабль, который стоял на якоре в порте Натал», — рассказал Элвис Секу.

Минобороны Бразилии заявило, что успех операции говорит о необходимости расширения международного сотрудничества по борьбе с наркоторговлей. В военно-морских силах считают, что необходимо далее развивать бразильскую систему мониторинга территориальных вод «Синяя Амазония», в рамках которой применяются спутники, дроны и самолеты.

Международное сотрудничество

Бразилия участвует в нескольких диалогах по совместной борьбе с производством и сбытом запрещенных веществ. Самым успешным в регионе считается сотрудничество 26 государств Латинской Америки, США и стран ЕС в рамках регулярных операций «Орион». В рамках последнего этапа «Орион-6» в октябре и ноябре 2020 года было изъято более 90 тонн кокаина и 18 тонн марихуаны общей стоимостью около 3,5 миллиарда долларов. В странах-участницах операции были арестованы 413 наркоторговцев, у них были изъяты 76 различных катеров и семь самолетов. Об этом сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

Маршруты поставок кокаина из Южной Америки в Европу

Маршруты наркоторговцев

Бразильские порты Сальвадор, Сантос и Ресифи имеют стратегическое значение для наркотрафика из Южной Америки в страны Европы. Главные бразильские наркокартели Первая столичная команда (PCC) и Красная команда (CV) закупают кокаин в Боливии, Перу и Колумбии и доставляют наркотики в порты Португалии, Испании, Великобритании, Италии и Нидерландов. Цена одного килограмма боливийского кокаина в Бразилии составляет 16 тысяч долларов, однако в Европе его цена возрастает до 90 тысяч долларов за килограмм.

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