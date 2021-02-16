В России изобрели датчики для выявления опасных состояний водителя

На столичных такси и другом коммерческом транспорте в России могут появиться датчики для определения скорого засыпания или опасных для жизни состояний водителя. Программно-аппаратный комплекс планируется встраивать в рули автомобилей. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Небольшой датчик и устройство со специальным софтом

Систему определения различных заболеваний в организме человека, не имеющую аналогов в мире, разработала одна из столичных компаний. Предприятие работает на базе комплекса биомедицинских технологий «Мосмедпарк», курируемого Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Сейчас разработчики готовят технологию к использованию на автомобилях для своевременной диагностики предынфарктных и предынсультных состояний, а также выявления переутомления водителей: устройство планируется встроить в руль.

«Разрабатываемое нами решение будет интегрировано в систему безопасности автомобиля и станет ее неотъемлемой частью. В настоящее время наша компания ведет собственную разработку данной системы, имеет соответствующее соглашение с ПАО «КАМАЗ», которое заинтересовано в приобретении до 2000 единиц устройств ежегодно», — пояснил генеральный директор компании-разработчика Александр Лукьянов.

Действие технологии основано на функциональной спектрально-динамической диагностике, которая считывает электромагнитное поле человека.

«Каждая клетка и каждый орган нашего организма генерируют спектр специфичных электромагнитных излучений, и мы способны их выявлять», — рассказал собеседник ФАН.

Многофункциональный аппаратно-программный комплекс представляет собой небольшой датчик и устройство со специальным софтом. Для получения необходимых данных считывающее оборудование достаточно держать в руках в течение 35 секунд. Поставить диагноз по одной из систем организма оборудование способно в течение пяти минут, а комплексное исследование всех систем может занять до одного часа.

При этом, по словам разработчика, конечными потребителями системы функциональной спектрально-динамической диагностики могут быть не только мировые автопроизводители, но и создатели других видов транспорта.

Прибор способен выявлять волновые колебания электромагнитного поля организма в диапазоне от 20 герц до 11 килогерц. Программа распознает определенные процессы в общем волновом поле организма и обнаруживает соответствие между ними и специальными маркерами нормальных показателей и патологических изменений.

База электронных копий практически всех распространенных заболеваний и нарушений здоровья накапливалась специалистами разных стран в рамках технологий волновой медицины на протяжении десятилетий. Кроме того, часть маркеров создана специалистами самой компании.

При подключении к сети Интернет через Wi-Fi или Bluetooth диагностические данные могут передаваться медикам в режиме реального времени. Таким образом можно выявлять различные заболевания иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, бронхов, легких, костей, суставов и других органов. Функциональная спектрально-динамическая диагностика, впрочем, не способна выявлять структурные изменения в организме, например опухоли, кисты или переломы. Она также не предназначена для выявления процессов за пределами рабочего диапазона частот, таких как сердечные аритмии.

При этом удаленность исследуемого органа от поверхности кожи в области соприкосновения с датчиком не имеет значения: рабочий диапазон частот устройства распознает необходимые для диагностики колебания, находясь в любой точке кожного покрова. Решение зарегистрировано Евразийской патентной организацией и не имеет аналогов в мире. Клинически подтвержденная точность метода, по информации разработчиков, составляет 93%.

С разработчиками сотрудничают белорусские специалисты

Прибор был испытан на базе Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РФ, областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани, Казанского детского хосписа и других учреждений. С разработчиками уже сотрудничают белорусские специалисты.

По мнению профессора, доктора медицинских наук из республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения в Минске Владимира Ростовцева, технология не вызывает сомнений.

«Все, что происходит в организме на тканевом, клеточном, системном уровне — все это отражается на общем волновом поле. Это чистая физика, и любой квалифицированный радиофизик вам это подтвердит. У нас же есть электроэнцефалограмма: мы можем по ритмам мозга определять стадии засыпания», — пояснил Владимир Ростовцев.

По его словам, анализ электромагнитных колебаний может обнаружить состояния, предшествующие инфарктам или инсультам за несколько дней до них, то есть в случае с водителями этого достаточно, чтобы не только остановить транспортное средство, но и оказать человеку необходимую медицинскую помощь.

Между тем, некоторые специалисты сомневаются в точности и эффективности такого метода.

«Сама научная идея о диагностике по магнитным колебаниям очень интересная: естественно, они (электромагнитные колебания организма. — Прим. ФАН) есть. Но насколько наша наука сегодня может это сделать… Допустим, человек после полового акта сел за руль — у него сердце будет колотиться и энергетически показывать активность. Мне кажется, будет много ошибок. Эта система должна быть отработана на добровольцах и только потом как-то внедряться. А без статистического подтверждения и апробации это все профанация», — поделилась своим мнением врач-невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

В настоящий момент резидент «Мосмедпарка» планирует принять участие в столичной программе тестирования инновационных решений, курируемой Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В случае успешной апробации проекта в реальных условиях городской среды или на базе коммерческих предприятий может быть рассмотрен вопрос о ее дальнейшем внедрении.

По словам разработчиков, технология может быть полезна для использования в общественном транспорте и такси для предотвращения аварий, связанных с засыпанием водителя за рулем.

Как отметил член общественного совета Федерального дорожного агентства Игорь Маржаретто, сегодня это действительно актуальная проблема.

«Сейчас пробуют многие системы, которые позволяют в каких-то ситуациях хотя бы удержать водителя от засыпания: кто-то ставит камеры, которые реагируют на то, как моргают глаза; кто-то предлагает браслеты. Пока совершенной системы среди них нет. Сложно сказать, насколько конкретно эта технология будет эффективна. Но поскольку такая проблема действительно есть, то любые разработки в этом направлении интересны», — сказал Игорь Маржаретто.

По официальным данным Госавтоинспекции, в 2020 году на дорогах России произошло 131 700 дорожно-транспортных происшествий, из них в Москве — 4406. В этих авариях в России погибли 14,5 тысяч человек. В столице жертвами стали 683 человека. Одной из частых причин аварий становится потеря водителями сознания и, как следствия, контроля за автомобилем.

По результатам исследования компании Ford, 32% опрошенных в России водителей признались, что засыпали во время управления автомобилем, а 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете.