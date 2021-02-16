Клинцевич требует возбуждения уголовного дела в отношении «депутатов-иноагентов»

Российский политик, общественный деятель Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал детали тайной встречи «депутатов-иноагентов» Максима Резника и Бориса Вишневского с властями Финляндии.

Вечером 15 февраля депутаты петербургского ЗакСа Резник и Вишневский вместе с так называемыми правозащитниками встретились в генконсульстве Финляндии с министром иностранных дел северного государства Пеккой Хаависто.

По мнению Клинцевича, после подобных встреч депутатов петербургского ЗакСа стоит считать предателями Родины, кроме того, они должны быть отданы под суд.

«Это предатели Родины. Это уголовное наказание. Во-первых, все, что связано с подобной работой, вряд ли проводится с какими-то дипломатами. Там аффилированные агенты спецслужб, и это дело нужно воспринимать абсолютно правильно. Притом что речь идет о депутате, государственном человеке, а он проводит встречу с иностранным агентом», — заявил собеседник ФАН.

Как утверждает источник ФАН, в рамках тайной встречи российских оппозиционеров с финляндским руководством обсуждались вопросы, касающиеся защиты гендерных меньшинств, экологии, незаконных действий российских властей. Не были оставлены без внимания и протесты, к которым призывал россиян арестованный блогер Алексей Навальный. Были выдвинуты требования финским политикам в ужесточении санкций против России.

Как отмечает Клинцевич, вынесение подобных вопросов на обсуждение способствует разладу общественно-политического строя Российской Федерации. Оно направлено на свержение действующего руководства страны.

«Если и вправду идет обсуждение таких вещей, связанных с дестабилизацией обстановки в России, созданием деструктивных процессов и условий для серьезных волнений, то делается это с одной целью — смена государственной власти в Российской Федерации. Это уголовно наказуемое дело», — говорит общественник.

Также, по его мнению, «предатели Родины» обязательно должны понести наказание.

«Я, как общественник, руководитель крупнейшей организации «Российский союз ветеранов Афганистана», не прошу, а требую возбуждения уголовного дела по этому поводу. По поводу предательских действий депутатов регионального парламента», — подытожил политик.

Сами участники встречи Вишневский и Резник что-либо комментировать отказались. Последний и вовсе при виде представителей СМИ поспешил вернуться в генконсульство.