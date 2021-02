Вашингтон, 15 февраля. Американское издание The New York Times провело опрос о свободе выражения мнений сотрудниками компании. Как оказалось, почти половина журналистов не решаются говорить свободно.

В The New York Times полагали, что больше половины сотрудников издания могут свободно выражать свое мнение на рабочем месте. Но результаты показали другую картину: только 51% сотрудник считает, что в компании идет свободный обмен мнениями и люди не боятся высказывать свою позицию. При этом в самом медиахолдинге указывают, что выявленный в ходе опроса показатель утвердительного ответа на 10% ниже эталонного.

В материале газеты указано, что достаточная часть хорошо информированных сотрудников компании призналась, что различные точки зрения не востребованы в компании и их не ценят. Это заставило медиагиганта раскрыть глаза на существующую проблему, поскольку присутствовали негативные высказывания о свободе выражения мнения на работе.

Также снизилось число сотрудников, которые говорят, что их коллеги и начальники признают расовые или этнические различия. Причем около четверти журналистов холдинга считают обратное.

Стоит также обратить внимание, что после высказываний бывшего президента США Дональда Трампа некоторым сотрудникам компании «пришлось» уволиться. Бывший глава государства нередко жестко высказывался в адрес издания, называя его «газетой фальшивых новостей».

The New York Times довольно известная газета. Однако в последнее время все чаще она становится в центре внимания из-за различных скандалов. Например, летом прошлого года издание, ссылаясь на свои источники, опубликовало материал о военной разведке РФ, который не соответствовал действительности. Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели конференцию, на которой обсуждались фейковые новости западной прессы, в частности, голословные обвинения The New York Times в адрес России.