Топ-5 рецептов необычных блинов от ФАН

Москва, 16 февраля. Сегодня отмечается Международный день блинов. Праздник появился в Англии в XVI веке и распространился по всему миру. В России блины традиционно ассоциируются с празднованием широкой Масленицы. В этом году она пройдет с 8 по 14 марта. В мире нет человека, который бы не любил блинчики. Но, к сожалению не каждый может позволить часто есть такое калорийное блюдо. О том, как самим приготовить вкусные и сытные блины, Федеральное агентство новостей расскажет в подборке пяти лучших и необычных рецептов.

Итак, топ-5 рецептов блинов от ФАН.

Блины с корицей

Аромат и вкус корицы, как известно, прекрасно дополняет яблочный или вишневый джем, или варенье. Именно такую начинку приятнее всего добавить к блинчикам. Так же блины с корицей прекрасно сочетаются с шоколадным и сливочными соусами.

Ингредиенты:

• Мука пшеничная 200 г

• Молоко 1 стакан

• Яйцо куриное 2 шт.

• Корица молотая 1 чайная ложка

• Сахарный песок 2 столовые ложки

• Ванильный сахар 1 чайная ложка

• Масло растительное 1 столовая ложка

• Сода 1 чайная ложка

Как же приготовить блины с корицей, чтобы получился пикантный и вкусный десерт?

1) Взбиваем яйца и сахар в отдельной емкости до устойчивой пены.

2) Наливаем к полученной взбитой пене молоко и тщательно перемешиваем.

3) Берем другую емкость, там смешиваем муку и ванилин.

4) Соединяем молочно-яичную и мучную смесь, тщательно перемешиваем, затем добавляем растительное масло и добавляем соду.

6) Выпекаем блинчики на раскаленной сковороде до появления приятной светло-коричневой корочки.

Мы предлагаем для начала сложить порцию блинчиков треугольником, сверху полить их медом, а затем украсить ломтиками сладкого яблока, а уж потом посыпать их сверху корицей.

Лимонные блины

Идеальным способом добавить в тесто новые оттенки вкуса является добавление самого популярного цитруса. Лимонный аромат прекрасно сочетается с молочными продуктами. Например, творогом или сметаной.

Ингредиенты

• Цедра лимона 1 шт.

• Яйца 3 шт.

• Молоко 300 мл

• Пшеничная мука 100 г

• Сливочное масло 50 г

• Корица 0,3 чайной ложки

• Соль 1 щепотка

• Ванилин 2 г

• Подсолнечное масло для жарки 2 столовых ложки

Приготовление лимонных блинов не представляет ничего сложного.

1) Снимаем цедру с лимона.

2) Растапливаем растительное масло и остужаем его

3) Добавляем к яйцам соль, корицу, сахар, цедру и ванилин, все тщательно взбиваем

4) Добавляем заранее просеянную муку

5) Вливаем молоко и замешиваем тесто

6) Выпекаем блины на горячей сковородке

Подать блины можно со сгущенкой, взбитыми сливками или шариком мороженого.

Сырные блины с зеленью

Сыр и зелень прекрасно сочетаются с выпечкой. Об этом хорошо знают народы Кавказа и Средней Азии. Сырные блины с зеленью хороши сами по себе, если же в них завернуть еще и начинку из мяса или птицы, то получится очень сытное и вкусное блюдо.

Ингредиенты

• Молоко 0,5 л

• Яйца 2 шт.

• Сыр твердый 150 г

• Укроп 1 пучок

• Мука пшеничная 1 стакан

• Разрыхлитель теста 1 чайная ложка

• Соль 1 чайная ложка

• Подсолнечное масло 2 столовые ложки

Для их приготовления необходимо выполнить следующий порядок действий.

1) Взбить яйца с молоком

2) Добавить муку, соль и разрыхлитель

3) Потереть сыр, смешать его с зеленью и добавить в тесто

4) Влить растительное масло и перемешать полученную массу

5) Выпечь блинчики на раскаленной сковороде

Блинчики подавать со сметаной, сырным или чесночным соусом.

Свекольные блины

Яркий цвет этих блинов привлечет внимание любого. В этом фиолетовом рецепте ничего примечательного нет. Все как и с обычными блинами, только вместо молока используется свекольный сок и ряженка. В приготовлении теста не используется вода.

Поначалу, кажется, что во время поедания будет отчетливо чувствовать свекольный вкус, но мы спешим вас успокоить. Блины получаются очень нежные и не имеют вкуса свеклы. Получаются они правда не очень тонкими.

• Ряженка 500 мл

• Сок свекольный свежевыжатый 100 мл

• Мука пшеничная 6 ст.л.

• Яйца 2 шт.

• Соль и сахар по 0,5 чайной ложки

• Масло растительное 3-4 столовых ложки

Блины цвета индиго очень просто готовить, а главное — к ним подойдет любая начинка, например творожная.

1) Яйца, соль и сахар взбить до однородной массы.

2) Добавляем ряженку и свекольный сок, снова перемешиваем.

3) Муку осторожно всыпаем в массу, чтобы она не запылила кухню.

4) В самом конце добавляем масло.

5) При помощи миксера или комбайна тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы не осталось ни одного комочка. Должно получиться розовое тесто, не жидкое и не очень густое.

6) Разогреваем сковородку, жарим первый блин на растительном масле.

7) Оставшиеся блины жарим без добавления масла, так как оно есть в составе теста.

Подать блины можно свернув их трубочкой, добавив сметану, йогурт или ряженку.

Чайные блины

Интересно, что блины это не только блюдо к чаю, чай может быть ингредиентом для их приготовления. Единственным недостатком такого рецепта является дороговизна хорошего зеленого чая. Его необходимо купить в специализированном магазине, но как отмечают авторы рецепта, это того стоит.

Ингредиенты

• Яйца 4 шт.

• Мука 500 г

• Молоко 1 литр

• Сахар 1 столовая ложка

• Соль 1 чайная ложка

• Зелень 1 пучок

• Чай матча 15 г

• Растительное масло для жарки

Для приготовления чайных блинов, необходимо:

1) Взбить яйца с солью и сахаром, постепенно добавить молоко, ввести муку.

2) Чай измельчить в пудру при помощи кофемолки.

3) Добавить измельченный чай в готовое тесто, размешать до однородности.

4) Жарить, как простые блины, на хорошо раскаленной сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Б

Блинчики получатся с приятным зеленым оттенком. Аромат зеленого чая вы услышите сразу после снятия их со сковородки.

Разнообразие рецептов блинов настолько велико, что можно смело использовать любые ингредиенты по своему вкусу. Уверены, что ваши блины получатся вкусными и интересными на вид.

Ранее ФАН побеседовали с этнокультурологом Алексеем Блиновым-Бахаревым о сакральном значении блинов.