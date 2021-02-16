Дагестанский режиссер снимает психологический триллер о терроризме

Махачкала, 16 февраля. В Дагестане завершаются съемки триллера «Пассажиры», призванного показать психологию терроризма и его пагубное влияние на общество. Проект реализуется молодым режиссером Камилем Алиевым совместно с региональным Минкультуры.

Как рассказал ФАН Алиев, в картине основной упор делается не на зрелищность, а на психологический аспект терроризма. Интрига будет заключаться вокруг решений, принимаемых людьми.

«Художественный фильм «Пассажиры» — это полнометражный авторский проект, на который мы получили поддержку от министерства культуры республики. Этот фильм — о важности человеческого выбора, о поведении людей в экстремальных ситуациях», — объяснил режиссер.

Действие триллера будет разворачиваться в Махачкале. Согласно сюжетной линии, террористы захватывают автобус с больными сахарным диабетом и отвозят в подготовленный бункер. Постепенно ситуация начнет выходить из-под контроля преступников и приведет к неожиданным последствиям.

В съемках «Пассажиров» задействованы как профессиональные актеры, так и блогеры. Одну из ролей в фильме сыграл российский телеведущий, актер театра и кино Евгений Банифатов, известный по сериалам «Молодежка» и «Зайцев+1».

По словам Камиля Алиева, работа над проектом началась еще в 2019 году, но прерывалась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Съемки «Пассажиров» режиссер планирует завершить уже в феврале.

«Сама идея зародилась полтора года назад. Мы приступали к съемкам в начале 2020 года, но распространение COVID-19 помешало нормальной работе. Пришлось все отложить, и на завершающую стадию мы вышли в январе 2021 года. Надеюсь, фильм будет готов к концу этого месяца», — сообщил Алиев.

В региональном Минкультуры ФАН рассказали, что картина выйдет на экраны в мае текущего года. До этого состоится ее закрытый показ. Фильм получил поддержку государства ввиду своей социальной направленности, объяснили в ведомстве.

«Проект реализуется в рамках госпрограммы противодействия идеологии терроризма, поэтому творческой команде оказывается вся необходимая поддержка. Фильмы с социальной тематикой сегодня очень необходимы обществу, а «Пассажиры» — именной такой фильм, он освещает проблемы подмены понятий на тему терроризма», — подчеркнули в министерстве.

Камиль Алиев — выпускник режиссерских курсов Киношколы Александра Митты в Москве. В фильмографии дагестанского режиссера короткометражные картины «Репортаж», «Сант Луис» и «Учитель». Его отец — вице-президент Всемирной федерации боевого самбо и Федерации боевого самбо России Магомедсултан Алиев.

Ранее ФАН сообщал, что юные ученые из дагестанского технопарка «Кванториум» разработали прибор для автоматической дезинфекции небольших помещений. Изобретатели уверяют, что устройство уничтожает до 99% всех вирусов и бактерий.