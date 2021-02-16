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Наступление боевиков на Бамбари и гумконвои в Банги — что произошло в ЦАР 15 февраля

Наступление боевиков на Бамбари и гумконвои в Банги — что произошло в ЦАР 15 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 15 февраля 2021 года.

Наступление боевиков на Бамбари и гумконвои в Банги — что произошло в ЦАР 15 февраля

События в западной части страны

Трасса RN5, связывающая погранпереход Кантонье на границе с Камеруном и Банги, оживает. Очередная колонна из 40 грузовиков с продовольствием выдвинулась в столицу ЦАР. Безопасность трассы обеспечивают правительственные войска (FACA) и российские специалисты. 

В соцсетях один из местных жителей выложил фото российского вертолета на маршруте патрулирования.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада заявил, что вторая колонна успешно прошла Буар и движется к столице: прибытие колонны ожидается к полудню 16 февраля. Это уже вторая колонна с товарами и продуктами питания: ранее в Банги прибыл конвой из 15 грузовиков с гуманитарной помощью.

Наступление боевиков на Бамбари и гумконвои в Банги — что произошло в ЦАР 15 февраля

События в центральной части страны

В районе Бамбари вспыхнули бои. Боевики из «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) окончательно перешли на сторону «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и отказались соблюдать Хартумское соглашение. Радикалы призвали своих сторонников атаковать правительственные войска. Лидер UPC генерал Али Дарас, который после многочисленных слухов о своей смерти все же оказался жив, бежал в сторону Болокомо.

В самом Бамбари боевики активизировались, преимущество, в мусульманских районах. FACA при поддержке национальной жандармерии и российских инструкторов проводит контртеррористическую операцию. Действия военнослужащих и полиции осложнены тем, что радикалы используют местных женщин и детей в качестве «живого щита» и прячутся в мечетях.  

Одновременно с этим правительственные войска пытаются расширить зону безопасности вокруг Бамбари. Боевики UPC уже отброшены на 20 километров от населенного пункта.

Спорадические бои также происходят на трассе Банги – Иппи. FACA удаётся отражать атаки бандгрупп, но контроль над расположенными на дороге населенными пунктами лишь частичный.

Наступление боевиков на Бамбари и гумконвои в Банги — что произошло в ЦАР 15 февраля

Армия

Военный аналитик Сильвен Нгема на своей странице в Twitter сообщил, что российские инструктора завершили обучение примерно 500 центральноафриканских новобранцев. В скором времени эти военнослужащие пополнят ряды FACA и отправятся на борьбу с боевиками.

Политика

Источники издания Lepotentiel centrafricain в правительстве страны сообщили, что власти ЦАР готовятся опубликовать список лидеров CPC и их пособников. Данный документ якобы по указу президента Туадера будет использоваться центральноафриканскими пограничниками. Их задача не выпускать из страны никого, кто может быть связан с боевиками.

У властей ЦАР, похоже, появился еще один повод привлечь экс-президента страны Франсуа Бозизе к уголовной ответственности. По данным журналистки LNC Евы Малонги, бывший лидер страны обращался к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой оккупировать ЦАР и даже начать преследование российских инструкторов.

Общество

Но антифранцузские настроения в обществе ЦАР сильны, как показал прошедший накануне в Банги многотысячный митинг. Некоторые участники акции выкрикивали лозунги против МИНУСКА и Франции. Недовольство людей вызвало невмешательство представителей ООН и европейской державы, когда бандформирования CPC один за одним захватывали города в стране.

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