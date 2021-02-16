Томичи смогут зарегистрировать брак в Доме приемов

Томск, 16 февраля. Дом приемов Томской области будет отдан под проведение летних свадебных торжеств. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Такое решение приял губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Исторический дом-памятник — «Усадьба Грацианова» примет молодоженов в самые популярные свадебные дни — 9 и 17 июля, а также 7 и 21 августа.

Отмечается, что к «красивым» датам отмечается повышенный интерес, поэтому Сергей Жвачкин уже пятый год подряд предоставляет дополнительную площадку для регистраций браков. Подать заявление можно будет со 2 марта во Дворце бракосочетаний.

По информации ФАН, в историческом здании помимо приема различных делегаций происходит торжественное вручение наград. Также организуются различные выставки.

Ранее ФАН сообщал, что томские склады купца Горохова сменили собственника. Историческое здание в центре города было выкуплено за 15,1 млн рублей.