Названы правила общения с форекс-мошенниками

Москва, 16 февраля. Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров назвал правила общения с предлагающими форекс-услуги компаниями.

По словам руководителя проекта «Отдел спецразработок» в «Технопарке Санкт-Петербурга», главное — быть бдительным и помнить, что пирамиды не работают. Кроме того, нужно проверить, есть ли лицензия у форекс-дилера и внимательно изучить адрес сайта перед тем, как заполнить данные для оплаты и переводить средства.

На сайтах со «странным» доменом, например «.rus» вместо привычного «.ru» или в случае присутствия орфографических ошибок совершать сделки и покупки не стоит. Такие странички могут оказаться фишинговым. При заключении соглашения нужно проверять компанию, с которой подписывается договор.

Эксперт советует доверять только сайтам, использующим протокол SSL (Secure Sockets Layer). Вместо «http» в URL-адресе таких сайтов указано «https».

Ранее прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды «Финико». Преступники обещали клиентам доход в 25% годовых за счет инвестиций в фондовые рынки, криптовалюту и другие торговые инструменты, но компания не обладала лицензией на осуществление деятельности форекс-дилера.