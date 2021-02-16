«Образ великолепный»: Понаровская поразила поклонников новым имиджем

Москва, 16 февраля. После триумфального возвращения на российскую эстраду в 2019 году популярная советская и российская певица Ирина Понаровская удивила поклонников новым имиджем — короткой молодежной прической цвета платиновый блонд. Все это время исполнительница тщательно следила за фигурой. Понаровская выглядит подтянутой и стройной. Не верится, что женщине без малого 67 лет.

Ирина и сегодня продолжает гастролировать по стране. Ее можно встретить и в эфире самых популярных российских телешоу. Она по прежнему считается одной из самых стильных звезд российской эстрады. Когда-то она удостоилась звания «Мисс Шанель Советского союза». Не так давно певица предстала перед публикой в синем бархатном платье с пышной юбкой, чем поразила профессионального дизайнера одежды Сергея Никулина, сообщает Teleprogramma.pro.

«Я просто преклоняю колено перед Ириной Понаровской. Потрясающий цвет волос, платье. Образ великолепный, очень аристократичный, дорогой, подиумно-кутюрный. Очень приятно видеть, что кутюр все еще живет в концертных образах мэтров нашей эстрады. Сочетание синих глубоких оттенков платья с цветом волос и ярким макияжем с акцентом на глаза – это классика жанра, которая всегда радует. Глядя на Ирину, я получил эстетическое удовольствие», — отметил стилист.

Сергей Никулин закончил факультет дизайна костюма в МХПИ, создает стильные образы для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы можно увидеть на подиумах и специальных выставках. В 2020 году в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера» его коллекция завоевала любовь зрителей.

Не так давно Понаровская также поддержала тренд на мерцание. Ее ошеломительный наряд в свете софитов переливался, привлекая к себе внимание публики. Певице даже не пришлось украшать свой лук рябиновыми бусами, колье или ожерельями, остановившись лишь на серьгах-кольцах, которые сейчас в тренде.