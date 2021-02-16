Ирина Морозюк отчитала подруг за пикантное фото в трусах

Киев, 16 февраля. Бывшая супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото и отчитала подруг-фотографов за этот пикантный снимок.

На кадре пышногрудая экс-возлюбленная полузащитника турецкого клуба «Ризеспор» позирует в одном из ночных заведений. Она сидит в кресле, положив ногу на ногу. Короткое платье и сексуальная поза сыграли в итоге для девушку злую шутку — она засветила трусы.

Впрочем, она не постеснялась выложить откровенный кадр на суд общественности. Ирина обратилась к подругам, сделавшим снимок, и раскритиковала их за то, что они не усмотрели за ней.

«Вот смотрите, не помню, кто фотографировал, но одна из моих родных подруг. Добрый день вам, девчата. И все бы ничего, все как бы красиво, но момент с трусишками вас не смущает? А что, если бы это была не зима, а лето? И я бы их не надела вообще? Разве подруги так поступают?» — отчитала Ирина подруг в социальной сети.

Бывшая возлюбленная футболиста уже не первый раз шокирует пользователей. С ее участием разгорелся скандал, когда она спела гимн Украины в кофте и трусах под стать государственному флагу. Интернет-пользователи жестко осудили Морозюк за неуважительное отношение к государственным символам.