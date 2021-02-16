Роскачество назвало лучший онлайн-кинотеатр

Москва, 16 февраля. Роскачество провело исследование, чтобы выбрать лучшие приложения онлайн-кинотеатров в России. Испытания проводились по 168 критериям.

Организация протестировала 40 приложений онлайн-кинотеатров: 20 для iOS и 20 для Android. Во время исследования специалисты Роскачества искали, скачивали фильмы и сериалы, анализировали тематические подборки, смотрели на качество изображения и звука, ставили оценки кинолентам.

«По итогам исследования ivi, «КиноПоиск» и Megogo были признаны лучшими по совокупности критериев на обеих платформах, МТС ТВ заняло четвертое место на Android, а Amediateka пятое место на обеих платформах», — говорится в сообщении Роскачества.

Специалисты также назвали преимущества и недостатки платных онлайн-кинотеатров. Они отметили, что одну из важных ролей играет стоимость ежемесячной подписки.

Россияне могут посмотреть фильмы, используя различные онлайн-кинотеатры. Зачастую эти приложения дают бесплатный доступ к своей кинобазе, чтобы пользователи приняли решение о необходимости этой услуги. Также подобные сервисы составляют различные рейтинги фильмов, а частности, чтобы помочь зрителям выбрать подходящие ленты для просмотра.