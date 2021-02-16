Москва, 16 февраля. Лишь треть россиян довольны атмосферой в рабочем коллективе и отношениями с коллегами, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

«Треть жителей России полностью довольны атмосферой в коллективе и общением с коллегами. 43% респондентов отметили, что в целом их в общении на работе все устраивает, но не всегда», — приводит результаты опроса ТАСС.

Иногда сталкиваются в рабочих вопросах с конфликтными ситуациями порядка 16% опрошенных, совсем недовольны отношениями в рабочем коллективе 8% участников исследования.

Больше всего недовольства у работников в России вызывают сплетни со стороны коллег. Об этом заявили 40% опрошенных. Около 29% респондентов сталкивались с конфликтными ситуациями по причине низкой работоспособности коллег. Четверть участников опроса недовольны товарищами по работе из-за доносов начальству, 22% — из-за низкой квалификации, 19% — агрессии, 5% — высокой конкуренции в коллективе

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет в феврале 2021 года. На вопросы ответили три тысячи человек во всех регионах РФ.

Ранее сообщалось, что более половины (64%) российских фрилансеров зарабатывают в месяц до 30 тыс. рублей, доход более 100 тыс. рублей имеют 6% таких работников. До 60 тыс. рублей в месяц зарабатывают 17% российских фрилансеров.