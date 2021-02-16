Американец дематериализовался в своей квартире после визита оккультиста

Сан-Франциско, 16 февраля. Житель Сан-Франциско загадочно исчез из собственной квартиры после странных постов в Facebook, жалоб на "небезопасность" и разговоров о побеге в горы.

Камеры наблюдения зафиксировали, как 50-летний Кристофер Войтель вошел в свою квартиру, однако обратно не вышел. Внутри помещения его также не оказалось, причем дверь была закрыта на замок, сообщает MissionLocal.

Семья мужчины наняла частного детектива, дело также расследует полиция. Известно, что незадолго до исчезновения пропавшего навещал бездомный друг-оккультист по имени Буд, с которым он познакомился несколько лет назад, и визит, судя по переписке на повышенных тонах в Facebook, был для хозяина жилища неприятным. Родственники бесследно пропавшего Войтеля уверены, что Буд замешан в исчезновении.

Недавно ФАН сообщил, что полиция Петербурга расследует смерть найденной на детской площадке десятилетней девочки. Школьница утром ушла из дома без верхней одежды и пропала. Позднее очевидец нашел тело около Новгородской улицы.