Певица Asti показала грудь в кожаном пиджаке со звериным принтом

Москва, 16 февраля. Участница группы Artik & Asti Анна Дзюба продемонстрировала в Instagram сексапильный образ с глубоким декольте. Певица облачилась в пиджак из кожи на голое тело.

Весьма смелая фотосессия порадовала подписчиков. Стоит отметить, что макияж Анны соответствует ее наряду. Вероятно, что певица использовала в мейкапе накладные ресницы. Ее длинные пышные реснички элегантно дополняют образ охотницы, придавая дерзость взгляду артистки. В сочетании со звериным принтом на пиджаке у Asti получилось создать образ в стиле сафари.

Кроме того, жгучая брюнетка сменила имидж и перекрасила волосы в блонд. Артистка обрезала длинные волнистые локоны, оставив прическу каре. Подписчики горячо оценило фотосессию.

«Блондиночка — топ, конечно», — прокомментировала подписчица. «У меня, конечно, самая красивая жена», — откликнулся жених Анны Станислав. «Ань, фотки — просто бомба», — восхитилась поклонница.

В описании к публикации исполнительница составила список своих «не», среди которых есть пункты: «не спорить с дураками» и «не лезть не в свое дело». Пост Дзюбы набрал уже более 60 тысяч лайков и множество комментариев.

Напомним, что в конце декабря 2020 года солистка группы Artik&Asti сообщила прекрасную новость о предстоящей свадьбе. Ее избранника зовут Станислав, рассказало Федеральное агентство новостей.